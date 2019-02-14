CHP’den istifa eden Kesimoğlu bağımsız aday oldu

'ÖNCE ALLAH'A SONRA SİZLERE EMANET EDİYORUM KENDİMİ'
31 Mart seçimlerine bağımsız aday olarak gireceğini açıklayan Kesimoğlu, "Biliyorsunuz önümüzdeki seçimle ilgili aday olmak istedim, aday yapılmadım. İsyan ediyorum. Demokrasilerde en büyük güç, halkın gücüdür. Ben size inanıyorum, güveniyorum. Sevgililer Günü'nde ilan ediyorum, 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayıyım. Yolumuz açık olsun. Önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum kendimi" dedi.
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