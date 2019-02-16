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18:07 16 Şubat 2019
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    24 Haziran, seçim, sandık

    Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nden 5 ilde anket

    © AA /
    Türkiye
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    Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin Diyarbakır, Van, Mardin, Batman ve Şırnak illerinde yaptığı yerel seçim anketinin sonuçlarına göre, HDP 5 ilde de yüzde 60'ı aşan oy oranıyla önde. Diyarbakır'da HDP'yle AK Parti arasındaki fark 32'yi aştı.

    Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 31 Mart'ta yapılacak "Mahalli İdareler ve Belediye Başkanlığı" seçimleri dolayısıyla 26-30 Ocak tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 kentte saha araştırması yaptı.

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    Diyarbakır, Van, Mardin, Batman ve Şırnak illerini kapsayan araştırma, yüz yüze görüşme tekniği ve tesadüfi yöntem kullanılarak yapıldı. Yüzde 95 güven aralığı ve yüzde 3 hata payı biçilen saha araştırmasında, demografik veriler dışında, "Bu Pazar seçim olsa kime/Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusu yönetildi.

    DİYARBAKIR'DA FARK YÜZDE 32.8

    Diyarbakır'da yapılan saha araştırmasına göre, araştırma grubunun yüzde 61,3'ü HDP, yüzde 28,5'i AKP, yüzde 1,2'si CHP, yüzde 0,7'si MHP'ye oy vereceğini belirtirken, "Diğer" seçeneği (Karasızları ve diğer parti/aday tercihlerini kapsamaktadır) yüzde 8.3 oranında kalıyor. İlk sırada HDP'nin yer aldığı Diyarbakır'da AKP'yle arasındaki fark yüzde 32,8 olarak kaydedildi.

    VAN'DA HDP YÜZDE 56'DA

    Mustafa Sarıgül
    © AA / Aytaç Ünal
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    Van'da yapılan saha araştırmasına göre de, AKP diyenlerin oranı yüzde 37,2, HDP diyenlerin oranı yüzde 56, CHP diyenlerin oranı yüzde 1,4, MHP yüzde 1,8 olarak belirtildi. İçinde kararsızların da olduğu "Diğer" grubunun oranı ise yüzde 3,6 olarak tespit edilmiştir. Bu kentte HDP'yle AKP arasındaki fark yüzde 18.8 olarak ölçüldü.

    MARDİN'DE HDP AÇIK ARA ÖNDE

    Mardin'de yapılan saha araştırmasına göre de, AKP yüzde 35,1, HDP yüzde 55,9, CHP yüzde 1,6, MHP yüzde 1,7, diğerleri yüzde 5,7 oranında kaydedildi. Mardin'de HDP'yle AKP arasındaki fark yüzde 20.8'i buluyor.

    BATMAN'DA HDP YÜZDE 60'IN ÜSTÜNDE

    Batman'daki sonuçlara göre de, katılımcıların yüzde 61,5'i HDP, yüzde 25,9'u AKP, yüzde 1,1'i CHP, yüzde 0,8'i MHP derken yüzde 10,7'si diğer (Kararsızlar ve başka aday/parti tercihleri toplamı) seçeneği işaret ediyor. Burada da HDP'yle AKP arasındaki fark yüzde 35,6'dır.

    SEÇMEN KAYDIRMASI İŞE YARAMADI

    Seçmen kayıtlarındaki şaibelerin en fazla konuşulduğu illerin başında gelen Şırnak'ta ise, katılımcıların yüzde 56,9'u HDP, yüzde 32,15'i AKP, yüzde 1,7'si CHP, yüzde 2,2'si MHP derken, yüzde 7,05'i diğerleri (Kararsızlar ve başka aday/parti tercihleri toplamı) olarak kaydedildi. Şırnak'ta şaşmayan ibreye göre, HDP'yle AKP arasındaki fark yüzde 24,75 olarak tespit edildi. (Mezopotamya Ajansı)

    Etiketler:
    oy, sandık, yerel seçim, anket, Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Şırnak, Batman, Mardin, Van, Diyarbakır, Türkiye
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