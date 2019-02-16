Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nden 5 ilde anket

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 31 Mart'ta yapılacak "Mahalli İdareler ve Belediye Başkanlığı" seçimleri dolayısıyla 26-30 Ocak tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 kentte saha araştırması yaptı.
DİYARBAKIR'DA FARK YÜZDE 32.8
Diyarbakır'da yapılan saha araştırmasına göre, araştırma grubunun yüzde 61,3'ü HDP, yüzde 28,5'i AKP, yüzde 1,2'si CHP, yüzde 0,7'si MHP'ye oy vereceğini belirtirken, "Diğer" seçeneği (Karasızları ve diğer parti/aday tercihlerini kapsamaktadır) yüzde 8.3 oranında kalıyor. İlk sırada HDP'nin yer aldığı Diyarbakır'da AKP'yle arasındaki fark yüzde 32,8 olarak kaydedildi.
VAN'DA HDP YÜZDE 56'DA
MARDİN'DE HDP AÇIK ARA ÖNDE
Mardin'de yapılan saha araştırmasına göre de, AKP yüzde 35,1, HDP yüzde 55,9, CHP yüzde 1,6, MHP yüzde 1,7, diğerleri yüzde 5,7 oranında kaydedildi. Mardin'de HDP'yle AKP arasındaki fark yüzde 20.8'i buluyor.
BATMAN'DA HDP YÜZDE 60'IN ÜSTÜNDE
Batman'daki sonuçlara göre de, katılımcıların yüzde 61,5'i HDP, yüzde 25,9'u AKP, yüzde 1,1'i CHP, yüzde 0,8'i MHP derken yüzde 10,7'si diğer (Kararsızlar ve başka aday/parti tercihleri toplamı) seçeneği işaret ediyor. Burada da HDP'yle AKP arasındaki fark yüzde 35,6'dır.
SEÇMEN KAYDIRMASI İŞE YARAMADI
Seçmen kayıtlarındaki şaibelerin en fazla konuşulduğu illerin başında gelen Şırnak'ta ise, katılımcıların yüzde 56,9'u HDP, yüzde 32,15'i AKP, yüzde 1,7'si CHP, yüzde 2,2'si MHP derken, yüzde 7,05'i diğerleri (Kararsızlar ve başka aday/parti tercihleri toplamı) olarak kaydedildi. Şırnak'ta şaşmayan ibreye göre, HDP'yle AKP arasındaki fark yüzde 24,75 olarak tespit edildi. (Mezopotamya Ajansı)
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