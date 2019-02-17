İçişleri Bakanlığı: Bir günde 575 bin kimlik sorgulandı, 3673 aranan kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, dün yurt çapında polis ve jandarmanın yaptığı 'Türkiye Güven Huzur' operasyonunda, 575 bin kişinin kimlik bilgisinin sorgulandığını, aranan 3673 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 58 bin 528 personel ve 235 dedektör köpeği ile 4623 noktada 'Türkiye Güven Huzur (2019-1)' uygulaması gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, eğlence ve etkinliklerin gerçekleştirildiği meydanlar, fuar ve kutlama alanları, metruk binalar, kamu binaları çevreleriyle bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar, toplu taşıma yapılan gar ve istasyon, iskele ve liman, otogar ve terminal girişleriyle park ve bahçeler, 20.00-23.00 saatlerinde umuma açık eğlence mekanları ve çevreleri, hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de bulunduğu ekiplerce denetlendi.

Uygulamada 575 bin 163 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, 147.580 araç ve 18.643 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Cinayet, yağma, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu ticareti, FETÖ/PDY ve diğer örgütlere üye olmak, kaçakçılık ile diğer suçlardan aranan 3673 kişi yakalandı.