Soylu: PKK terörü diye bir şey kalmayacak

— Biz başka milletlere benzemeyiz. Çünkü sadece kendi ile sorumlu olan millet değiliz. Biz sadece kendi ülkemizin güvenliği için değil, etrafımızdaki coğrafyanın güvenliğini temin etmek için de çalışıyoruz. Biz bugün, sizin karşınızdayız. Karşınızda olurken de sorumluluğumuzu hiçbir daim unutmuyoruz. Attığımız her adımın bu ülkeye neler kazandıracağını biliyoruz.
— Bu coğrafyanın kararları önemlidir. Bu ülkenin kararları sadece kendini değil, başka coğrafyaları da ilgilendirir. Bizim için bu dünya, bir sınav dünyasıdır. Bizim için bu dünya, bir imtihan dünyasıdır. Attığımız her adımın bu ülkeye neler kazandıracağını biliyoruz. Biz Müslümanız. Paraya şana, şöhrete şımartılmış sevgiye… Kanıyor muyuz, kanmıyor muyuz? Ona bakılır. Biz Müslümanız. Biz bir imtihana tabiyiz. Biz Avrupa’ya benzemeyiz, anasını, babasını huzur evlerine gönderen o medeniyetin insanlarına benzemeyiz. Biz anamıza, babamıza sahip çıkarız, mezarlarına sahip çıkan asaletli bir milletiz.
'ALTTAN ÇALIŞIYORUZ AMA ÜSTTEN DE ÇALIŞIYORUZ'
Bakan Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in kendisine yönelik, 'meczup' sözünü anımsatarak, "İnşallah bizim grup başkanvekilleri de o CHP sözcüsüne yanıt verir" diye konuştu.
TEMELLİ'YE: SURATINDA MEYMENET YOK'
Süleyman Soylu, HDP eş Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik açıklamalarını hatırlattı. Sezai Temelli için, 'suratında meymenet yok' ifadelerini kullanan Süleyman Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:
— HDP’nin eş genel başkanı diye bir adam var. O suratında meymeneti silinmiş. Baktığınızda suratında meymenet olmadığını görürsünüz. Diyor ki; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, AK Parti ile MHP kaybedecek' diyor. Bunlar tarumar eder ülkeyi. HDP, PKK'nın siyasi kolu, avukatı, savunucusu olmuş olmaktır. Tehdit gördüğümüz meseleleri anlatırız, amenna ama beni şaşırtan odur ki; biz 40 yıllık mücadeleden sonra bugün bir seçimde çıkıyoruz ve birilerine PKK'yı anlatmaya çalışıyoruz.
KILIÇDAROĞLU'NA: BASTIĞI YERDE OT BİTMEZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eleştirerek şöyle konuştu: "Bu benim kişisel görüşüm. Ben geçenlerde bir laf ettim, dedim ki; 'bastığı yerde ot bitmez' yalan mı söyledim. SSK Genel Müdürü oldu, kuruttu. CHP Genel Başkanı oldu, kuruttu. Neye elini attıysa kuruttu. 31 mart seçimlerinde bizi mahcup etmeyin."
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