CHP'den aday gösterilmeyince AK Parti'ye geçen Saylak, Erdoğan'ı aradı: Baş tacısınız reisim

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP'den AK Parti'ye geçen Barış Saylak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı. Buna göre Saylak, Erdoğan'a "Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP'den aday adayı olan ancak 2019'da aday gösterilmeyince AKP'ye geçen ve belediye başkan adayı olan Barış Saylak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Telefon görüşmesinde Erdoğan'dan Milas kampanyasına destek isteyen ve bakanların ilçeye gelmesini talep eden Saylak, çok heyecanlandığını belirtiyor ve son olarak grup toplantısında Erdoğan'ın elini öpeceğini söylüyor.

Erdoğan'ın "Sen şimdi annenin babanın elini öpeceksin, seçimi kazandıktan sonra eyvallah" yanıtını verdiği Saylak, bu kez "Büyüksün reisim büyük" diyor. Saylak, Erdoğan'dan "Allah'tan büyük yok" yanıtını alıyor.

CHP'den aday gösterilmeyince AK Parti'ye geçen Saylak, Erdoğan'ı aradı: Büyüksün reisim büyüksün, baş tacısın. Ankara'ya gelip elinizi öpmek istiyorumhttps://t.co/UXzeFcopPg pic.twitter.com/gFxIa8gaZg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 18, 2019

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