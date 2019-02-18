CHP'nin Beyoğlu adayı Taş: LGBTİ meclisleri kuracağız

Artı TV'de avukat Veysel Ok'un sunduğu 'İnsan Hakları Ajandası' programında konuşan Alper Taş, kendisine gelen bir soru üzerine Beyoğlu'nda LGBTİ meclisleri kuracaklarını açıkladı.

CHP Beyoğlu adayı Alper Taş: LGBTİ meclisleri kuracağız



“Biz bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu, LGBTİ’ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı. Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek." pic.twitter.com/bJ6xuTKihv — 🌈 Gökkuşağının Kızılı ⭐ (@GokkusagiKizili) 18 февраля 2019 г.

Ayrımcılığı ortadan kaldıracaklarını söyleyen Taş, "Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu… Ve LGBTİ'ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı. Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek… Bir meclis olacak ve biz o meclisle çalışacağız. Her düzeyde yaşadıkları ayrımcılığı ortadan kaldırma konusunda yerel yönetimin yetkileri ve o yetkilerin sınırlarını da aşarak dayanışma içerisinde olacağız" diye konuştu.