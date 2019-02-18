CHP'nin Beyoğlu adayı Taş: LGBTİ meclisleri kuracağız

Artı TV'de avukat Veysel Ok'un sunduğu 'İnsan Hakları Ajandası' programında konuşan Alper Taş, kendisine gelen bir soru üzerine Beyoğlu'nda LGBTİ meclisleri kuracaklarını açıkladı.
#CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş (@alper_tas) #İnsanHaklarıAjandası programına katıldı ve seçildiğinde belediye içerisinde #LGBTİ Meclisleri kuracaklarını söyledi.— ARTI TV (@ArtiTV_) February 17, 2019
@shemmoshemmo pic.twitter.com/nBCqwew999
CHP Beyoğlu adayı Alper Taş: LGBTİ meclisleri kuracağız— 🌈 Gökkuşağının Kızılı ⭐ (@GokkusagiKizili) 18 февраля 2019 г.
“Biz bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu, LGBTİ’ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı. Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek." pic.twitter.com/bJ6xuTKihv
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