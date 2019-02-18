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19:02 18 Şubat 2019
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    İYİ Parti - Manisa

    Manisa'da İYİ Parti'de toplu istifa

    © AA / Ahmet Bayram
    Türkiye
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    İYİ Parti'nin Manisa teşkilatı kurucularından ve il başkan yardımcısı Murat Türkekal, 70 partiliyle istifa ettiğini duyurdu.

    Tamer Akkal
    © AA /
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    Manisa Adliyesi önünde istifa eden partililerle gazetecilere açıklama yapan Türkekal, büyük umutlarla Türkiye'nin geleceğinin iyi olması, Atatürkçü, vatansever, Kuvayimilliye ruhu içinde bir cesur hareket için yola çıktıklarını ancak partinin genel başkanın emrinden çıkıp başka güç odaklarının emrine girdiğini savundu.

    Yapılan ittifakların, milletvekillerinin istifasına sebep olduğunu belirten Türkekal, il başkanının planlarına ve amaçlarına hizmet edebilmesi için mevcut il yönetimini yıpratıp dağıttığını ifade etti.

    Türkekal, parti içinde yaşananları şaşkınlık ve üzüntüyle izlediklerini vurgulayarak, bundan sonra herhangi bir siyasi partide siyaset yapmayı düşünmediklerini belirtti.

    Meral Akşener
    © REUTERS / Murad Sezer
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    'PARTİYLE İLİŞKİLERİ YOK'

    Öte yandan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz da düzenlediği basın toplantısında istifasını duyuranların partileriyle ilişkisinin bulunmadığını ileri sürdü.

    Eryılmaz, istifa açıklaması metinini okuyan Murat Türkekal'ın partiden ihraç edildiğini savunarak, "Açarsınız sosyal medya hesaplarından bakarsınız, ne zaman hangi kişilerle fotoğraflarını koymuş, hangi siyasileri, hangi projeleri desteklediği belli. Onun dışındaki arkadaşlardan da partimizden, biliyorsunuz milletvekilinin danışmanıdır, arkadaşıdır, annesidir, kardeşidir ve benzeri isimler var. Biz dimdik ayaktayız ve Manisa'ya hizmet noktasında ilçelerde ve büyükşehirde hep beraber milletin adaylarının kazanmasını sağlayacağız." dedi.

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    Etiketler:
    istifa, İYİ Parti, Manisa
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