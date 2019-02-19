İnce: Bu kadar depresyon, intihar, iflas hiçbir dönemde olmadı

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun’da partisinin adaylarına destek programına katıldı. 17 yıllık AK Parti dönemini eleştiren İnce, “Türkiye kurulduğundan bu yana bu kadar intihar, bu kadar iflas, bu kadar hırsızlık hiç bir dönemde olmadı. Merhamet kalmadı” dedi.

Muharrem İnce, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde CHP'nin belediye başkan adayı Tansu Çıkış'a destek vermek için düzenlenen programa katıldı.

Tekkeköy Düğün Salonu önünde toplanana vatandaşlara hitap eden İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi eleştirdi. İnce, "2002'de ilk seçimle geldiğinde manevi kalkınmamız eksik diyordu. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana bu kadar depresyon bu kadar intihar, bu kadar tecavüz, bu kadar iflas, bu kadar hırsızlık, bu kadar uyuşturucu hiçbir dönemde olmadı biliyor musunuz, merhamet kalmadı. İbadet tören oldu. Artık törenle ibadet yapılıyor. Vicdanlar yok oldu. Bu gidişata birlikte 'Dur' diyeceğiz" dedi.

SAMSUN'DA CİGOŞ OYNADI

İnce, konuşmasının ardından burada bulunanlarla birlikte davul zurna eşliğinde cigoş (bir halk oyunu türü) oynayıp, halay çekti. İnce, sonrasında ilçe merkezinde beraberindekilerle birlikte yürüdü. Bir çay ocağında dinlendikten sonra ilçeden ayrıldı.