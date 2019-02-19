CHP'li Tekin: Ekrem Bey ilk aday olduğunda konuştuk, yardım ederim dedim ama kimse aramadı

İki yıldır İstanbul'da sokak sokak dolaştığını söyleyen CHP'li Gürsel Tekin, katıldığı bir radyo programında, "Ekrem Bey ilk aday olduğunda konuştuk, kendisine anlattım İstanbul için tomografi çektim ve elimden gelen her bir yardımı yaparım dedim ama maalesef kimse aramadı" dedi.

Gazeteci Özay Şendir'in Viva Radyo'da hazırlayıp sunduğu 'İnce Ayar' programına telefon bağlantısı ile katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Tekin, "Ekrem Bey ilk aday olduğunda konuştuk, kendisine anlattım İstanbul için tomografi çektim ve elimden gelen her bir yardımı yaparım dedim ama maalesef kimse aramadı" ifadelerini kullandı.

CHP'li olmayan 3 tane adayın kendisini aradığını ancak partisinin adayının kendisi ile görüşmediğini belirten Tekin, "Çok üzüldüm. İsterdim ki kendi partimden arayanlar olsun ama aramadı ve ben İstanbul'da bütün sosyolojik dengeleri hesaplayan, onlarla iletişim kurabilen, daha ileriye gidiyorum sadece 81 ilin insanları ile değil İstanbul'a göç eden insanlarla da iletişim kurdum" dedi.

'FİKRİMİ SÖYLERİM AMA BİLGİ VERMEM'

"Peki diyelim ki sizi AK Parti adayı Sayın Binali Yıldırım aradı ve diyelim ki sizinle görüşüp gözlemlerinizi konuşalım dedi cevabınız ne olur?" sorusuna da yanıt veren Tekin, "Binalı Yıldırım Meclis Başkanlığı yaptı. Elbette buluşurum, fikrimi söylerim ama bilgi vermem" diye konuştu.

Gürsel Tekin sözlerini şöyle sürdürdü;

"İstanbul'da ben 10 tane mahalle söylesem ve 10 günde süre versem ve desem ki; 'Gidin bu mahalleri bulun, bulurlarsa siyaseti bırakırım.' Gerçekten doktora yapar gibi çalışıyordum. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayından da, Sayın Genel Başkanından da bekliyordum bu kadar dolaşmama, bu kadar araştırma yapan biri olarak bilgi paylaşımını yapmak isterdim."

'PARA İDDİALARINA GENEL MERKEZ CEVAP VERSİN'

"Para iddialarına karşı düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna da yanıt veren CHP'li Tekin, "Birçok eleştirileri, onları anlarım ama tek olmayacak tek para meselesidir. Bu iddialara katılmıyorum. Genel merkez ses çıkarmıyorsa onların cevaplaması gerekiyor onlara bir şey diyemem'' dedi.

SEÇİM SONRASI DELEGELERİ İŞARET ETTİ

Seçimden sonrası için delegeleri işaret eden Tekin ayrıca şu ifadeleri kullandı;

"Cumhuriyet Halk Parti seçmeni bilinçli seçmenlerdir. Bütün olumsuzluğa rağmen sandık başına giderek oy vereceklerdir. Parti yöneticileri doğru karar almışsa 1 Nisan'da bu belli olacak. Eğer doğru karar alınmamışsa bunun kararını, değişiklik kararını da kongre üyeleri ve kurultay delegeleri verecek. Seçmenler sandık başına giderek oylarını kullanacaktır."