Erdoğan: Zulüm ve baskı gören herkes, aradıkları özgürlüğü bu topraklarda bulmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha yüksek duvarlar inşa etmenin, daha fazla dikenli tel çekmenin düzensiz göçü önlemek için çözüm olmadığı aşikardır" dedi.

Erdoğan, "Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 68 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunuyor. Bu sayı, ekonomik nedenler yanında, açlık, kıtlık, iç savaşlar, terör saldırıları ve siyasi belirsizlikler gibi sebeplerle gün geçtikçe artıyor" diye konuştu.

'FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERE VERİLEN YARDIMLARI KESMEK…'

Erdoğan, "Göç, güvenlik boyutu da olan insani ve siyasi bir meseledir. Bu meselinin özünde adalet açığı ve empati eksikliği vardır" dedi.

Erdoğan, "Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yokluk ve yoksullukla terbiye etmeye çalışmak da insanlık dışıdır" şeklinde konuştu.

'ZENGİNLE FAKİR ARASINDAKİ UÇURUM GENİŞLEDİKÇE, GÖÇMENLER HER ZAMAN YENİ YOLLARA YÖNELECEK'

Erdoğan, "Dünyada hak ihlalleri, çatışmalar sürdükçe, zenginle fakir arasındaki uçurum genişledikçe, göçmenler her zaman yeni yollara yöneleceklerdir" dedi.



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