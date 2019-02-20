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08:20 20 Şubat 2019
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    Tunç Soyer

    Soyer'den tanzim satış eleştirisi: Günaydın

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer, dün sebze meyve fiyatlarında düşüş sağlanması için başlatılan tanzim satış uygulamasını eleştirdi. "Sosyal demokrat başkanlar TANSAŞ’ı hayata geçirdi. Vatandaşımız ucuz et, meyve, sebze, kömür alabilsin diye" ifadesini kullanan Soyer, "46 sene sonra günaydın" dedi.

    CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer, seçim çalışmaları kapsamında Dikili'ye gitti. Soyer, partisinin Dikili Belediye Başkan Adayı gösterdiği Adil Kırgöz'ün seçim bürosu açılışına katıldı.

    Soyer Dikili'de "Aşkla İzmir, Aşkla Tunç Soyer" sloganları ve meşalelerle karşılandı. Seçim bürosu açılışında Soyer dışında, Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, CHP İlçe Başkanı Hasan Altıparmak, Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven ve Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de yer aldı.

    'BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN'

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    İHA
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    Konuşmasına "Aşkla İzmir, Başka İzmir dedik" diyerek başlayan Soyer şöyle devam etti:

    "Neden başka İzmir? Başından beri Seferihisar'da görev yaparken şunu söyledik. Başka bir dünya mümkün, başka bir hayat, başka bir tarım mümkün. Çocukluğumuzda öğretmenlerimiz bize Türkiye'nin kendi kendine ekonomisi yeten 7 ülkeden biri olduğunu, tahıl ambarı olduğunu öğretti. Ne oldu Allah aşkına? Büyük felaketler, savaşlar mı yaşandı da bu topraklar bereketini kaybetti? Biz, saman, et, buğday, tohum ithal etmeye başladık? Bu tablo bize başka bir tarımın mümkün olduğunu gösterdi. Bu tarla, bu coğrafya, emekli nasırlı eller burada duruyor. Doğru, adil önderlik edeceğiz. Eğer el ele verirsek bu kaderi değiştireceğiz. Var mısınız el ele vermeye yeni bir hikaye yazmaya? Hep beraber yazacağız. Burada üreten, emekli kadınlarımızı gördüm, heyecanım büyüdü. Hep beraber üreteceğiz, alnımızın terinin karşılığını alacaksınız sizlere söz veriyorum."

    DEMOKRASİ VURGUSU

    "Türkiye'de rejim değişti ve otoriteyi merkezileştiren bir kişinin iki dudağı arasına alan bir rejim başladı" diyen Soyer, konuşmasında demokrasi vurgusu yaptı.

    Sputnik
    © Sputnik /
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    Soyer, " İnsanlığın 70 bin yıl boyunca ürettiği en önemli şey demokrasi. Demokrasi demek bir arada yaşamayı başarmak demek. Farklılıklarla bir arada olmayı becermek demek. Refah ve kalkınmanın anahtarıdır demokrasi. Kazakistan, Kırgızistan demokrasi olmadan da kalkınma var. Fakat insanlar mutsuz. Gerçek kalkınma demokrasiyle olur. Biz demokrasiyle büyüyeceğiz. Türkiye çok büyük ekonomik krizle yüz yüz yüze. Adeta bir buzdağı gibi üzerimize geliyor. Bu büyük krizle başa çıkmanın yolu yine demokrasiden geçiyor. Üretmekten, birlik olmaktan geçiyor. Biz bunu Dikili'den, İzmir'den göstereceğiz. Tüm Türkiye bunu anlayacak ve biz buradan öğreteceğiz. Bu gelişme demokrasiyle beraber olduğu zaman, siyaset dilini, kültürünü de İzmir'den başlayarak değiştireceğiz. İzmir, sırtına Türkiye'yi alacak, başka bir dünyaya taşıyacak" diye konuştu.

    'SOSYAL DEMOKRAT BAŞKANLAR TANSAŞ'I HAYATA GEÇİRDİ'

    Tunç Soyer, konuşmasında hükümetin bazı illerde başlattığı ‘tanzim satış' uygulamasıyla ilgili de konuştu. Soyer, "Şimdilerde ‘tanzim satış' diye bir şey başlattılar. 1973 yılında İzmir'de Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten ve sonrasında sosyal demokrat başkanlar TANSAŞ'ı hayata geçirdi. Vatandaşımız ucuz et, meyve, sebze, kömür alabilsin diye… Şimdi sosyal demokrat politikalardan medet umuyorlar. Ben de kendilerine günaydın diyorum, 46 sene sonra günaydın" dedi.

    'KOCAOĞLU'NUN KIRSALDA YAPTIĞI ÇALIŞMALARI ÖRNEK GÖSTERDİ'

    Aziz Kocaoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kırsalda yaptığı kalkınma çalışmalarının ülkeye örnek çalışmalar olduğunun altını çizen Soyer, "Aziz başkanımız kırsaldan başlayarak süt aldı, ucuz süt ulaştırmaya başladı. Süt kuzusu projesiyle 134 bin çocuğa süt dağıttı. Bunu 250 bin çocuğa çıkartsak iyi olmaz mı? Büyükşehir belediyemiz süt alıyor, çiçek alıyor, kooperatiflerden ürün alıp tüketiciye ulaştırıyor. Acaba bunu İzmir'den tüm Ege Bölgesi'ne yaysak, bütün Ege'de üreticiden ürün toplasak ve bunu İzmirli tüketiciyle buluştursak nasıl olur" dedi.

    'İŞSİZ GENÇ, AŞSIZ EV KALMAYACAK'

    Projelerinden de kısaca bahseden Soyer; "İzmir gerçekten kalp gibi. Yürek nasıl kan pompalar, İzmir'de bu coğrafyanın kalbi gibidir. Doğudan aldığını batıya, batıdan aldıklarını doğuya pompalar. Onun için İzmir bir liman kenti olarak batının en doğusu, doğunun batısıdır. O nedenle İzmir çok zengindir ve bu coğrafyanın kalbidir. Şimdi İzmir, Türkiye'ye ve dünyaya ne kadar güçlü bir kalp olduğunu gösterecek. O kalp çok güçlü atacak. Onun için aşkla İzmir, başka İzmir diyoruz. Yoksullukta eşitlik değil, zenginlikte eşitlik getireceğiz. Çünkü vicdanımızı var bu kenti ve sizleri aşkla seviyoruz. Bu günden söz veriyorum, İzmir'de işsiz genç, aşsız ev kalmayacak" dedi.

    'SOYER'İ ÖRNEK ALACAĞIZ'

    CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz ise açılışta yaptığı konuşmada "Büyükşehir adayımız Tunç Soyer 10 yıl boyunca Seferihisar'ı bir dünya markası yaptı. Şimdi İzmir'i yapacak. Biz de onun Seferihisar'daki hizmetlerinden örnek alarak Dikili'ye hizmet edeceğiz. Büyükşehir'le birlikte Dikili'nin eksiklerini birer birer çözeceğiz. Dikili'nin güzel insanlarından hem Büyükşehir'de Tunç Soyer'e hem de burada bize destek istiyorum" dedi.

    Etiketler:
    tanzim satış, aday, başkan, belediye, yerel seçim, AK Parti, CHP, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Tunç Soyer, İzmir, Türkiye
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