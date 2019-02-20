Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı Uslu: Yılmaz Erdoğan Türk sinemasına darbe vurdu, daha büyük ihanet olamaz

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondayken Netflix'e satılmasına tepki gösterdi. Yılmaz Erdoğan'ın Türk sinemasına darbe vurduğunu iddia eden Uslu, "Bundan daha büyük bir ihanet olamaz" dedi.

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondayken Netflix'e satılmasına dair Sabah'a konuştu.

Yılmaz Erdoğan'ın Türk sinemasına en büyük darbeyi vurduğunu iddia eden Uslu "Bundan daha büyük bir ihanet olamaz" ifadesini kullandı.

Uslu şöyle devam etti:

"Sinema; İstanbul'dan ve büyük şehirlerden ibaret değil. Anadolu'daki sinemacıların ekmeğiyle oynandı. Filmi 8 hafta göstereceklerine dair sözleşme imzalayıp ikinci haftada dijital platforma sattılar. Çok ayıp."