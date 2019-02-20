Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı Uslu: Yılmaz Erdoğan Türk sinemasına darbe vurdu, daha büyük ihanet olamaz

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondayken Netflix'e satılmasına dair Sabah'a konuştu.
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Yılmaz Erdoğan'ın Türk sinemasına en büyük darbeyi vurduğunu iddia eden Uslu "Bundan daha büyük bir ihanet olamaz" ifadesini kullandı.
Uslu şöyle devam etti:
"Sinema; İstanbul'dan ve büyük şehirlerden ibaret değil. Anadolu'daki sinemacıların ekmeğiyle oynandı. Filmi 8 hafta göstereceklerine dair sözleşme imzalayıp ikinci haftada dijital platforma sattılar. Çok ayıp."
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