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09:55 20 Şubat 2019
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    Şişli'de 4 bina mühürlenerek boşaltıldı

    1 günde evsiz kaldılar: 'Belediye başkanı cama çıksa bizi görecek ama sesimizi duymuyor'

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İstanbul Şişli’de belediyeye komşu 4 bina riskli olduğu için mühürlenerek boşaltıldı. 56 dairede yaşayan yaklaşık 200 kişi, “1 günde evsiz kaldık” diyerek mağduriyetlerini dile getirip destek istedi.

    Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Şişli Sıracevizler Caddesi'nde, Şişli Belediyesi'nin hemen karşısında yer alan 4 bina geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Alt katları otopark olan apartmanlardan birinin kolonunda hasar görüldü. Bir vatandaş endişeyle belediyeye başvurdu. Belediye 24 Ocak'ta Melek Apartmanı için ‘durum riskli, tahliye edin' dedi. 10 gün sonra hemen bitişiğindeki Kanarya, Billur ve Engin Apartmanları da aynı gerekçe ile mühürlendi. 56 dairede yaşayan yaklaşık 200 kişi binaları mühürlendiği için evini terk etmek zorunda kaldı.

    Vatandaşların kimi akrabalarına sığınırken, kimi de Şişli Belediyesi'nin desteğiyle bir otele yerleşti. Belediyenin konaklama desteğini bugün sonlandıracağını söyleyen vatandaşlar, "1 günde sokakta kaldık, gidecek yerimiz yok. Geçici çözümlere değil kalıcı bir desteğe ihtiyacımız var "diyor.

    GÜVENLİ KORİDOR

    Kartal'da çöken bina
    © REUTERS / Kemal Aslan
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    Mühürlenen evlerin maliklerinden Aydın Ertunç, binalarıyla ilgili bir ‘güçlendirme gerekli' kararı olduğunu söylüyor. "Binalar yıkılacak mı güçlendirilecek mi bilgi veren yok" diyen Ertunç, belediye yetkilileri ile sağlıklı bir iletişim kurulamamasından yakınıyor. İlk taleplerinin eşyalarını güvenli bir şekilde tahliye etmek olduğunu belirten Ertunç, bunun için güvenli yaşam koridoru kurulması gerektiğini belirtiyor.

    Ertunç, "Belediye yetkilileri bu koridoru oluşmadan evlere giremezsin diyor. Peki kim kuracak bunu? Belediye elini taşın altına koymuyor. Malikler olarak siz yapın diyor. Kolonların güçlendirilmesi ve eşyaların dışarıdan asansör sistemiyle taşınmasından söz ediliyor. Bu maliyeti ve işlemleri vatandaşa bırakmak haksızlık. Kimi vatandaşlar zabıta eşliğinde eşya çıkarıyor, ama bize riskli olduğu söylendiği için şuan buna cesaret edemiyoruz" diyor.

    Ertunç'un verdiği bilgilere göre binanın yıkılması durumunda başka bir karmaşa bekliyor onları. Binalar 7 katlı ama bugün mevcut imar şartıyla yeniden yapılırsa 5 katlı olacak. Bu da hak kaybı anlamına geliyor. Yeni bir plana da ihtiyaç duyulduğunu belirten malikler, sorunlarının çözümü için bir an önce yetkililerle aynı masaya oturmayı istiyor. Şişli'de bir araya geldiğimiz vatandaşların birçoğu emekli ya da orta gelirli olduğunu, zor durumda kaldığını söylüyor.

    'GİDECEK YERİM YOK'

    Mahmut Tayyip Alemdar - Enkaz altından kurtarılma anı
    © Fotoğraf : DHA
    9 yaşındaki Mahmut Tayyip'in Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılma anları
    "Emekli maaşım ve evimden başka ne bir malım ne de gidecek bir yerim var" diyen Ümran Güvenir, Şişli Belediyesi'nin ilgisizliğinden şikayet ediyor. Belediye yetkilileri ile görüştüğünü ama destek talebinin geri çevrildiğini belirten Semra Hanım ise, "Kartal'da maalesef insanlar hayatını kaybetti. Bizim suçumuz ölmemek mi? O bölgede sağlanan destek bize de sağlanamaz mı? Belediye başkanı cama çıksa bizi görecek ama sesimizi duymuyor" diyor. 75 yaşındaki Esma Eke ise tek başına yaşadığını ve yardım almadan bu durumla başa çıkamayacağını dile getiriyor. Mühürlenen Kanarya apartmanında apartman görevlisi olarak çalıştığını belirten Kıymet Cavlar ise "Aynı gün hem evimizi hem işimizi kaybettik. Otelden de çarşamba günü çıkın diyorlar. Sokakta kaldık" diyor.

    Etiketler:
    boşaltma, bina, mağdur, belediye, Şişli Belediyesi, CHP, Şişli, İstanbul, Türkiye
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