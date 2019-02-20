Palu ailesi hakkındaki iddianame kabul edildi: 'Tuncer Ustael sadist ve hesapçı bir kişi'

Türkiye'de uzunca bir süre gündemde kalan Palu ailesine yönelik hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede damat Tuncer Ustael için 'sadist ve hesapçı bir kişi' tanımlaması yapıldı.
İddianameye göre Palu ailesinin büyük kızı maktule Meryem, Ahmet Tahnal ile evlenerek İstanbul'a yerleşti. İki çocuğu olan Meryem, 2006'da eşini terk ederek Kocaeli Körfez'deki ailesinin yanına geldi. Eşini İstanbul'a geri götürmek için geldiğinde çıkan kavgada baba Harun Palu av tüfeği ile damadı Tahnal'ı öldürdü ve cezaevine girdi.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, bu durumu fırsat bilen ailenin diğer damadı Tuncer Ustael İstanbul'dan Kocaeli Körfez'e geldi. Kayınvalidesi, kayınbiraderleri ve baldızlarını öldürülen Ahmet Tahnal'ın yakınlarının kendilerini öldüreceklerini söyleyerek korkuttu. Evlerine büyü yapıldığını söyleyerek kayınvalidesi Hava Palu aracılığı ile kayınpederine ait 4 katlı bir binayı ve İstanbul'daki bir daireyi üzerine devraldı. Savcıya göre ‘sadist ve hesapçı bir kişiliğe sahip olan şüpheli' baldızı Meryem'i öldürmeyi tasarladı. Sonra da Meryem'in kocasından dolayı aldığı ölüm aylığını çekebilmesi için maktuleye annesi Hava adına noterden vekâletname verdirdi.
Meryem'i, Tahnal ailesine bulundukları yer hakkında bilgi vermekle suçlayarak sürekli dövdü. Bazen de ağaca bağlayıp aç susuz bıraktı. 20 Aralık 2008'de de Meryem'i defalarca tekmeleyerek ‘canavarca bir hisle' öldürdü. Öldürdükten sonra cep telefonunu ve banka kartını çaldı. Sonrasında kayınbiraderi İsa'ya şüpheleri kendilerinden uzaklaştırmak için Meryem'in eşinin akrabaları tarafından kaçırılmış olabileceği şeklinde bir şikâyet başvurusu yaptırdı. Ayrıca Meryem'i öldürmeden kısa süre önce de 8 bin 500 lira ihtiyaç kredisi aldırdı.
Ustael için ‘tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Meryem Tahnal'ın annesi Hava Palu, kardeşleri İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'in de "kardeşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle,eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım eden sıfatı ile iştirak" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın ilk duruşması 8 Nisan'da görülecek.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)