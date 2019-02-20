İstanbul'da Haliç dışında tüm vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da gece boyunca etkili olan yoğun sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferleri haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı aksadı. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

© AA / Veli Gürgah İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları AŞ de yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Ayrıca, Eminönü-Adalar, Beşiktaş-Adalar ile Beykoz seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yer yer sıfıra düşmesinden dolayı gemi geçişlerinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre "Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.