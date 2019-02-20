İmam, camide Yıldırım için dua etti

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) aday gösterilen Binali Yıldırım, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan istifa etti.
Devir teslim töreninin ardından Yıldırım, hızlı trenle İstanbul'a geldi. Yıldırım burada ilk olarak Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret etti.
Ancak cami imamının, Binali Yıldırım için oy isteyip cemaate dua ettirmesi tepki çekti.
FOX TV'de yayınlanan videoda imamın "Binali başkanımızın başarılı olmasına, hayırlı işlerde muvaffak olmasına Allah rızasına, el Fatiha…" dediği duyuldu.
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