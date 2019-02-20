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14:38 20 Şubat 2019
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli'den Kocamaz yorumu: İhmal mi art niyet mi göreceğiz

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (261)
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de başvurusu süresi dolduğu için adaylığı kabul edilmeyen İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamazla ilgili "İhmal mi art niyet mi göreceğiz" yorumunda bulundu. Bahçeli, Kocamaz'a oy vermeyi düşünenlere, "Gelin birlik olalım" mesajı verdi.

    Medya mensuplarıyla bir araya gelen MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti Mersin Belediye Başkanı Kocamaz'ın başvuru gecikmesi nedeniyle aday olarak tescillenmemesini değerlendirdi.

    Meral Akşener
    © AA / Murat Kaynak
    Akşener'den Kocamaz açıklaması: İhmal değil kumpas
    Kocamaz'a çağrı yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

    "Mersin'de Burhanettin Kocamaz Beyin 17.25 itibariyle isminin verilmemesi hali düşündürücüdür. Bunu Kocamaz Bey düşünmelidir, İYİ Parti Genel Merkezi düşünmelidir. Burada gerçekten bir ihmal mi vardır veya bir art niyet mi vardır veya zillet ittifakının farklı bir boyutu mu vardır? Bunları hep beraber göreceğiz. Bana göre siyasi hayatımızda Mersin açısından bir kayıp olmuştur. Tekraren söylüyorum gelin hep beraber olalım bir daha helalleşelim. Kocamaz'a destek verenlerin gerçeği görerek Adana'daki davetimize yarından itibaren icabet etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Halihazırda ülkede nefes alan her insanımıza açıktır ama nefes alan insanlar da virüs taşıyorsa ona da dikkat edeceğiz" dedi.

    'YÜZDE 52'NİN ÜZERİNDE OY ALACAĞIMIZI DÜŞÜNMEKTEYİZ'

    Cumhur İttifakı'nın kapsamının neden genişletildiğini anlatan Bahçeli, "O genişlemeler hattı zatında; Cumhur İttifakı'nın sonuç elde edebilmesi açısından, zillet ittifakına mahalli idarelerin yönetimini kazandırmamak amacıyla düşünülmüş bir siyasi taktirdir'' dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA / Kayhan Özer
    Cumhur İttifakı genişledi: 44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi
    Cumhur İttifakı'nın toplam 538 belediyede işbirliği yaptığını hatırlatan MHP lideri, belediye meclis üyeliklerinde tek liste olacağını belirtti. Bahçeli, paylaşım yapılırken 2014 seçim sonuçlarının dikkate alındığını söyleyerek Cumhur İttifakının başarı kriterini şu sözlerle anlattı:

    "Yüzde 52'nin altına düşmemek ara hedeftir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok daha güçlü uygulanmasını sağlamak amacıyla yüzde 52'nin üzerinde oy alacağımızı düşünmekteyiz. İnşallah bunu da başaracağız."

    'SİYASİ TEZGAH'

    Bahçeli, HDP'nin bazı illerde aday çıkarmamasının 'siyasi tezgah' olduğunu söyledi.

    ORTAK MİTİNG MESAJI

    Ortak miting konusunda ise AK Parti'nin planlamasına uyabileceklerini belirten Bahçeli, "İstanbul'da böyle bir miting yıldırım gibi çakar" dedi.

    MHP lideri Bahçeli gıda fiyatları ile ilgili de, "Türkiye'nin ekonomisini siyaset türlüsüne dönüştürmenin manası yok" diyerek 2001 krizini hatırlattı. Bahçeli, "Kemal Derviş o krizin mimarıydı" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (261)
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