Yeniden aday gösterilmeyen AK Partili dümen, il binasını bastı

Amasya'da İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçimlere ortak aday göstermesi AKP ve MHP cephesinde yeni hamleler yapmasına neden oldu.

Haberiniz adlı internet sitesinin haberine göre iki dönemdir Amasya Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Dümen'in, görev süresi boyunca yönetim anlayışı ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle halk tarafından tepkiyle karşılandığı ifade edildi. AK Parti yönetiminin, bu nedenle Dümen'i liste dışı bıraktığı belirtildi.

Yeniden aday gösterilmeyen AK Partili dümen, il binasını bastıhttps://t.co/9OMIQopQ9b pic.twitter.com/R2vPIPlEnA — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 21, 2019

​Bunun üzerine duruma tepki gösteren Dümen, çalışma arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte AK Parti Amasya İl binasına giderek olay çıkardı. Tartışma esnasında küfürlerin ve ağır ithamların havada uçuştuğu görüntülere yansıdı. Dümen'in şimdi ise MHP adayı ile temasta olduğu iddia ediliyor.