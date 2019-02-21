HDP'li Kaya: Yıllardır Kabataş yalanına sarılanlar şimdi de 'Benim başörtülü bacıma saldırdılar' diyebiliyor musunuz?

Gözaltına alınırken polis tacizine uğrayan Merve Demirel'le birlikte basın toplantısı düzenleyen HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Yıllardır bıkıp usanmadan 'Kabataş'ta başörtülü bacımı taciz ettiler' yalanına sarılanlar, iddia ettiğiniz o kadın hani nerede? Şimdi de 'Benim başörtülü bacıma saldırdılar' diyebiliyor musunuz?" diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Meclis'te 28 Şubat sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, gözaltına alındığı sırada polisin cinsel tacizine maruz kalan Merve Demirel de katıldı.

© Fotoğraf : Twitter Polis tacizine uğrayan üniversite öğrencisinden suç duyurusu

Kaya, "Ailece 28 Şubat sürecinde hapishane hapishane dolaştık, defalarca gözaltına alındık ancak bu kadar ağır bir işkence, taciz, baskı ve şiddet ortamına şahit olmamıştık" dedi.

O dönem yaptıkları eylemlerde ve meydanlarda 'Herkes için adalet, başörtüye özgürlük' dediklerini anımsatan Kaya, "Aradan yıllar geçti ve o dönemlerde eylemlerimizin yanından bile geçmeyen bir kısım odaklar iktidar oldu. Güç bu sefer onların eline geçti. Beklediğimiz adalet, özgürlük ve onurlu yaşam gerçekleşti mi? Hayır. Dün de kadınlar üzerinden kendini, zulmünü, çirkinliğini gösteren güce tapan darbeci, eril, iktidarcı odaklar bugün de varlığını AKP iktidarıyla sürdürmektedirler" görüşünü dile getirdi.

İstanbul Milletvekilimiz Hüda Kaya geçtiğimiz gün polis tacizine uğrayan Merve Demirel ile beraber 28 Şubat yıldönümü vesilesi ile bir basın açıklaması gerçekleştirecek. pic.twitter.com/fveyWRQz2c — 21adare (@21Adare) 21 февраля 2019 г.

​Ankara'daki yasa dışı gösteride taciz olayına değinen Kaya, "Merve Demirel burada. Meclisin absürtçe, saçmaca koyduğu yasaktan dolayı şu anda kürsüde yanımda değil ama Meclis'in çatısı altında şu anda beraberiz. 28 Şubat açıklamasını beraber yapıyoruz. Bunun için geldi" ifadesini kullandı.

'ERKEKÇİ, TACİZCİ ZİHNİYETE 'HODRİ MEYDAN' DİYORUZ'

Demirel'in yanında olduklarını ve ona sahip çıktıklarını dile getiren Kaya, "Kadınlara düşmanlık edenlere, erkekçi, tacizci zihniyetleri ile bizlere 'hodri meydan' diyenlere biz de buradan 'hodri meydan' diyoruz" diye konuştu.

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Kaya, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yıllardır bıkıp usanmadan ve utanmadan 'Kabataş'ta başörtülü bacımı taciz ettiler' yalanına sarılanlar ve bu yalana inananlar, iddia ettiğiniz o kadın hani nerede? Dürüstçe yüzünü bile gösteremediniz ama Merve Demirel işte burada. Şimdi de 'Benim başörtülü bacıma saldırdılar' diyebiliyor musunuz? Hayır. Yine tacize, şiddete, tecavüze, istismara sahip çıkan sizlersiniz. Türkiye'nin ilk başörtülü belediye başkanına kayyum atayıp yıllardır hapseden bu iktidardır. Ailece 28 Şubat sürecinde hapishane hapishane dolaştık, defalarca gözaltına alındık ancak bu kadar ağır bir işkence, taciz, baskı ve şiddet ortamına şahit olmamıştık. Türkiye, her alanda son dönemlerin en kötü, karanlık yıllarını yaşamaktadır."