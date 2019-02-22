Kitaplarda ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfırlayan teklif yasalaştı

Kabul edilen teklifle, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

© AA / Yasin Aras Bakan Dönmez: Sıfır KDV, okuryazar oranının artmasına katkı sunacak

Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanacak. Patronlara, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek.

Kanun, geri kazanım katılım payları ile ilgili beyannamelerde de düzenleme içeriyor.