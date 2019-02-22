Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Birçok bölgede sağanak yağışın etkili olması beklenirken, doğu illerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; ülkemizin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.