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10:10 22 Şubat 2019
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    Aysun Demir

    ‘Çöp topladığını’ iddia ettiği kadın, Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi oldu

    © AA / Emrah Yaşar
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Şubat'taki grup toplantısında fotoğrafını gösterdiği "çöpten yiyecek toplayan kadın"ın, sokak hayvanları için çevredeki iş yerlerinin konteynere bıraktığı gıda maddelerini alan Aysun Demir olduğu ortaya çıktı.

    Merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde yaşayan dört çocuk annesi 54 yaşındaki Aysun Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöp konteynerinden sokak hayvanları için yiyecek toplamaktan asla utanmadığını söyledi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Cemal Aşan
    Soylu: Kılıçdaroğlu’nun ayağının bastığı yerde ot bitmez
    Çevredeki iş yerlerinden çıkan yiyecek atıklarının konteynerlere atıldığını belirten Demir, şöyle devam etti:

    ‘ÇOK ÜZÜLDÜM HATTA İNTİHARI BİLE DÜŞÜNDÜM'

    "Ben de onları alıp sokak hayvanlarına veriyorum. Sokak hayvanları için çöp konteynerlerinden atık toplamaya devam edeceğim. Gelip çeksinler. Kılıçdaroğlu, beni yok yere rencide ettiğinin farkında değil mi? Keşke bana gelip 'Aç mısın?' diye sorsaydı. Ben aç değilim, maddi durumum gayet iyi. Benim dört katlı evim var. Allah şükür ki kimseye ihtiyacım yok. Kılıçdaroğlu'na karşı hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kılıçdaroğlu beni ihtiyaç sahibi gibi göstermeye utanmadı mı? Çok üzüldüm hatta intiharı bile düşündüm. Çocuğum üzüntüden okula gidemedi. Kılıçdaroğlu bunları düşünmedi mi? Benim fotoğraflarımı neden elinde sallıyor? Hukuki süreci başlattım. Kılıçdaroğlu'ndan alacağım tazminatla sokak hayvanlarına barınak yapacağım."

    ‘ERDOĞAN'I SEVİYORUM, BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM'

    Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve başarılı olmasını istediğini dile getirdi.

    AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gösterdiği fotoğrafla, bir algı operasyonuyla Türkiye'yi ve Eskişehir'i kötü göstermeye çalıştığını öne sürdü.
    © AA / Emrah Yaşar
    AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gösterdiği fotoğrafla, bir algı operasyonuyla Türkiye'yi ve Eskişehir'i kötü göstermeye çalıştığını öne sürdü.

    Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği fotoğraftaki kadının Aysun Demir olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Volkan Furuncu
    Kılıçdaroğlu PM toplantısına katılmıyor, üyeler toplantı talebini geri çekti
    "Çekilen fotoğrafta çöp konteyneri ve yanında üç kap bulunuyordu. Aysun Demir teyzemiz, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'ndeki dört katlı apartmanda oturuyor. Allah'a şükür geçimini çok rahat şekilde sağlıyor. Sağlığı ve hali vakti yerinde bir teyzemiz. Kendisi çevredeki iş yerlerinin çöp konteynerine attığı gıda atıklarını sokak hayvanlarına vermek için kaplara koyuyor. Odunpazarı'nın güzel teyzesinin çöp konteynerinden sokak hayvanlarına vermek üzere gıda atığı alırken çekilen fotoğrafı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulmuş. Böylece AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve şehrimiz farklı lanse edilmeye çalışılmıştır. CHP Genel Başkanı'nı kınıyorum. Yalan yanlış iftiralardan vazgeçmesini ve bu memleketin değerleriyle barışık olup ülkeye hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aysun teyzemiz fotoğrafın gösterildiği andan bu yana ailesiyle büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşı döktü."

    'SOKAK HAYVANLARINA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIRKEN ÇOK FARKLI GÖSTERİLDİK'

    Volkan Doğan, Aysun Demir'e sokak hayvanlarına gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

    Aysun Demir'in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise müvekkilinin iki gündür büyük bir üzüntü yaşadığına değinerek "Kendisinden izinsiz çekilen fotoğrafı servis edilip üzerine bir hikâye yazıldı. Bununla ilgili fotoğrafı çeken, servis eden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Tazminat davası da açacağız. İhtiyaç sahibi değiliz. Sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışırken çok farklı gösterildik" diye konuştu.

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    Etiketler:
    hayvan, çöp, Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Volkan Doğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Aysun Demir, Emek Mahallesi Ertaş Caddes, Odunpazarı
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