Kayıt
11:43 22 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul kalabalık

    Türkiye'de 'Mutluyum' diyenlerin oranı yüzde 53.4'e geriledi

    © AA / Arşiv
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 'Mutluyum' diyenlerin oranı yüzde 58'den yüzde 53.4'e geriledi. En yüksek mutluluk oranı, yüzde 59 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018'de mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 11.1'den yüzde 12.1'e yükselirken, 2017 yılında erkeklerde yüzde 53.6 olan mutluluk oranı 2018'de yüzde 49.6'ya, kadınlarda da yüzde 62.4'ten yüzde 57'ye düştü.

    TÜİK'e göre yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 65 ve üzeri yaş grubu, 2017 yılında yüzde 66.1, 2018 yılında da yüzde 61.2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında yüzde 53.1, 2018 yılında da yüzde 47.8 ile 45-54 yaş grubunda görüldü.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
    Ekonomist Özyıldız: Ekonominin büyümesi insanları mutlu etmiyor
    Evli bireylerin 2018'de evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü ve mutlu olduğunu söyleyen evli bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 56.3 olurken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46.7 oldu. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde ise evli erkeklerin yüzde 51.6'sının, evli kadınların da yüzde 60.7'sinin mutlu olduğu gözlemlendi.

    EN MUTLU OLANLAR OKUL BİTİRMEYENLER

    Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde en yüksek mutluluk oranı, yüzde 59 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 53.9 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52.6 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 52.3 ile ilkokul mezunu ve yüzde 51.3 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

    Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini söyleyen birey oranı yüzde 74.2 olurken bunu sırasıyla yüzde 12.9 ile çocuklar, yüzde 3.6 ile eş, yüzde 3.3 ile kendisi yüzde 2.7 ile anne/baba ve yüzde 1.8 ile torunlar izledi.

    Tokyo Disneyland
    © AP Photo / Koji Sasahara
    Dünyanın ‘en mutlu eden yeri’ belirlendi
    Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini belirten bireylerin oranı yüzde 69 oldu ve bunu sırasıyla yüzde 15.5 ile sevgi, yüzde 8.8 ile başarı, yüzde 4.2 ile para ve yüzde 2.2 ile iş takip etti.

    En yüksek memnuniyet oranı, 2018 yılında yüzde 75.2 ile asayiş hizmetlerinde olurken bunu sırasıyla yüzde 74.8 ile ulaştırma, yüzde 70.4 ile sağlık, yüzde 63.1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 56.7 ile eğitim ve yüzde 56.3 ile adli hizmetlerden memnuniyet izledi.

    Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu söyleyen bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 72.1 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 71.1 iken kadınlarda bu oran yüzde 73 oldu.

    Etiketler:
    ekonomi, aile, araştırma, mutluluk, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    34 yaşında ve 2 çocuk annesi Medine Karaca da Bağlar
    Kadın adaylardan ‘Kadından muhtar olmaz’ diyen erkek adaylara: Çok cahilsiniz, evinizde oturun
    Karikatür
    Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi: Türkiye ile müzakereler askıya alınsın
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet