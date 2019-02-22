Soylu: ABD, Murat Karayılan'a zehirli silah vermiş

Soylu, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bölgede Türkiye'den habersiz hiçbir adımın atılamayacağını vurgulayarak, "Amerika bize diyecek ki 'Afrin'e giremezsin', girdik de ne oldu? Girdik mi? PKK'yı oradan defettik mi? Ne oldu, ne yapabildiler? Bu coğrafyada biz varız. Biz bu coğrafyada karar vermeden kimseye oyun kurdurmayız" diye konuştu.

'FETÖ'NÜN, DEAŞ'IN, PKK'NIN AYAĞINA BASIYORUZ'

"Kafalarını çıkaramıyorlar, fare gibi kaçıyorlar" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Teröristin ayağına basıyoruz, uyuşturucu satıcısının ayağına basıyoruz, FETÖ'nün ayağına basıyoruz, DEAŞ'ın, PKK'nın ayağına, hırsızların ayağına basıyoruz. İşte Cumhur İttifakı bunun için var, bunun için kuruldu. Türkiye'nin önümüzdeki sürecinin güçlü bir şekilde geleceğe uzanması için kuruldu. Bu güçle beraber önümüzdeki 4.5 yılda daha güçlü adımlar atacağız. Şırnak'a, Hakkari'ye gidiyoruz, sokaklarında dik yürüyoruz. Sadece ben değil, orada yaşayan kardeşlerim de artık dik yürüyor. Dükkanlarına PKK'nın musallat olmadığı, insanları tehdit edemediği, herkesin huzurla geleceğine baktığı bir Türkiye var. Bir şey yaptıklarında en ufak, gereğini yapıyoruz. Nasıl dik yürüyorum, kendi karakterimden mi, cesaretimden mi? Bilesiniz ki hayır. Bir tek şey dik yürütüyor, 50 gramlık verdiğiniz oy pusulası. Verdiğiniz oy, verdiğiniz sandık ve demokrasi bizi dik yürütüyor".

'ABD, KARAYILAN'A ZEHİRLİ SİLAH VERMİŞ'

Terörün bitirilmek üzere olduğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Ne olur onları şımartmayın. Bakın, 7 Haziran tarihinde beraber 'çak' yaptılar, 'nasıl salladık' dediler, hatırlıyor musunuz? Doğuyu ve güneydoğuyu yaktılar mı, yıktılar mı, evet. Ne olur bunları şımartmayın. Size yalvarıyorum, biz Türkiye'nin gerçeğini görüyoruz. ABD, Murat Karayılan'a zehirli silah vermiş. İlk kez söylüyorum bunu. Yanına birisi giderse zehirli silahını atsın da karşısındaki vursun diye. Hadi 'yok' desinler. Bakın, büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Daha anlatacaklarımız var, söyleyeceklerimiz var. Size yalvarıyorum, bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğdirmeyin" şeklinde konuştu.

Soylu, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışının ardından Saraykent ilçesinde de halka seslendi.