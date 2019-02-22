Kayıt
18:44 22 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Süleyman Soylu

    Soylu: ABD, Murat Karayılan'a zehirli silah vermiş

    © AA / Eren Bozkurt
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu coğrafyada biz varız. Biz bu coğrafyada karar vermeden kimseye oyun kurdurmayız" dedi.

    PKK
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Polis Akademisi raporu: ABD'li askerler PKK'lılara istihbarat eğitimi veriyor
    Soylu, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bölgede Türkiye'den habersiz hiçbir adımın atılamayacağını vurgulayarak, "Amerika bize diyecek ki 'Afrin'e giremezsin', girdik de ne oldu? Girdik mi? PKK'yı oradan defettik mi? Ne oldu, ne yapabildiler? Bu coğrafyada biz varız. Biz bu coğrafyada karar vermeden kimseye oyun kurdurmayız" diye konuştu.

    'FETÖ'NÜN, DEAŞ'IN, PKK'NIN AYAĞINA BASIYORUZ'

    "Kafalarını çıkaramıyorlar, fare gibi kaçıyorlar" diyen Soylu, şunları kaydetti:

    "Teröristin ayağına basıyoruz, uyuşturucu satıcısının ayağına basıyoruz, FETÖ'nün ayağına basıyoruz, DEAŞ'ın, PKK'nın ayağına, hırsızların ayağına basıyoruz. İşte Cumhur İttifakı bunun için var, bunun için kuruldu. Türkiye'nin önümüzdeki sürecinin güçlü bir şekilde geleceğe uzanması için kuruldu. Bu güçle beraber önümüzdeki 4.5 yılda daha güçlü adımlar atacağız. Şırnak'a, Hakkari'ye gidiyoruz, sokaklarında dik yürüyoruz. Sadece ben değil, orada yaşayan kardeşlerim de artık dik yürüyor. Dükkanlarına PKK'nın musallat olmadığı, insanları tehdit edemediği, herkesin huzurla geleceğine baktığı bir Türkiye var. Bir şey yaptıklarında en ufak, gereğini yapıyoruz. Nasıl dik yürüyorum, kendi karakterimden mi, cesaretimden mi? Bilesiniz ki hayır. Bir tek şey dik yürütüyor, 50 gramlık verdiğiniz oy pusulası. Verdiğiniz oy, verdiğiniz sandık ve demokrasi bizi dik yürütüyor".

    'ABD, KARAYILAN'A ZEHİRLİ SİLAH VERMİŞ'

    Suriye Demokratik Güçleri (DSG) ve ABD birlikleri, Türkiye sınırına yakın devriye geziyor
    © REUTERS / Rodi Said
    ‘ABD'nin güvenli bölge planı gerçekleşirse, Suriye'de 5-10 yıla bir PKK devletçiği ortaya çıkar'
    Terörün bitirilmek üzere olduğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

    "Ne olur onları şımartmayın. Bakın, 7 Haziran tarihinde beraber 'çak' yaptılar, 'nasıl salladık' dediler, hatırlıyor musunuz? Doğuyu ve güneydoğuyu yaktılar mı, yıktılar mı, evet. Ne olur bunları şımartmayın. Size yalvarıyorum, biz Türkiye'nin gerçeğini görüyoruz. ABD, Murat Karayılan'a zehirli silah vermiş. İlk kez söylüyorum bunu. Yanına birisi giderse zehirli silahını atsın da karşısındaki vursun diye. Hadi 'yok' desinler. Bakın, büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Daha anlatacaklarımız var, söyleyeceklerimiz var. Size yalvarıyorum, bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğdirmeyin" şeklinde konuştu.

    Soylu, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışının ardından Saraykent ilçesinde de halka seslendi.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, FETÖ, IŞİD, PKK, AK Parti, Murat Karayılan, Süleyman Soylu, Irak, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da anime şeklide tasarlanan ikonalar infial yarattı
    Rusya'da anime şeklide tasarlanan ikonalar infial yarattı
    Karikatür
    Maduro'dan şirketlere: Rusya ve Türkiye'de banka hesapları açın
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet