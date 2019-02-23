Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: TRT 2 hayırlı olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayın hayatına başlayan TRT 2'nin kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir soluk katacağına inandığını belirterek "Hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, TRT 2’nin yayın hayatına başlamasına ilişkin açıklama yaptı. Altun, TRT 2’nin tanıtım filmiyle birlikte paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Başta ülkemizin kültür değerleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kültür unsurlarını ekrana taşıyacak olan TRT 2, bugün itibariyle yayın hayatına başladı. Kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir soluk katacağına inandığım TRT 2 hayırlı olsun.”

Başta ülkemizin kültür değerleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kültür unsurlarını ekrana taşıyacak olan #TRT2, bugün itibariyle yayın hayatına başladı.



Kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir soluk katacağına inandığım #TRT2 hayırlı olsun. pic.twitter.com/7hXb4GgTyR — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 22, 2019

​'İLHAM VERİCİ BİR KANAL OLACAK'

Türkiye'nin en kapsamlı kültür-sanat kanalı olması beklenen TRT 2 bu akşam gerçekleşecek canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. TRT 2 Koordinatörü Selman Yılmaz, 'Biz bir kültür, sanat kanalıyız. Milli kültürün içinde ve izinde yani yaşadığımız kültürün farkında bir yayın çizgimiz olacak. Dünyanın farklı kültürlerini de zenginlik olarak görüyoruz ve onlar ekranımızda yer bulacak. Bizim didaktik bir dilimiz yok. TRT2'nin ilk döneminde bir muadili yoktu. Bugün de olmayacak. Bizim tek gündemimiz kültür ve sanat' dedi.

Kanalın koordinatörlüğünü üstlenen Selman Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada TRT2'nin 2010'da kapanmasının ardından kültür ve sanatın kendine yeterince mecra bulamadığını ve hiçbir medya kuruluşunda hak ettiği değeri göremediğini dile getirdi.

TRT 2'de, Sinema, Anjelika Akbar ile Sesler, Film Gibi Hayatlar, Hayat Sanat, Tarih Söyleşileri, Felsefe Söyleşileri, Edebiyat Söyleşileri, Sanat Söyleşileri, Pazar Konseri, Opera Dünyası, Film Önü/Arkası, Karalama Defteri, İhmal Edilebilir Nasihatler, Aramızda Müzik Var, Bir Resim Bir Hikaye, Bir Zamanlar, Çocuklara Yadigar, Destansı Kareler, Eskici, Geleneğin Kalp Atışları, Koleksiyoner, Sarayın Lezzetleri, Sinema Dünyası, Tarihin Ruhu, Türkiye Ekspresi, Murat Boncuk'la Atölye ve Yeryüzleri adlı programlar izleyiciyle buluşacak.