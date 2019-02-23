AK Partili Dağ: Aziz Kocaoğlu son anda neden aday olmak istedi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Tire'de yaptığı konuşmada, "Aziz Kocaoğlu son anda neden aday olmak istedi" dedi. Dağ, "CHP görünümlü HDP'li bir belediye başkanı İzmir'e birileri tarafından empoze mi ediliyor?" sorarak, "İzmir, Adana ve Mersin üzerinden birilerinin bir takım oyunları var. Oyunuzu verirken bunları düşünün" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Tire ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun son anda neden aday olmak istediğini açıklayarak, İzmir, Adana ve Mersin illerine dikkat çekerek burada bir takım ayak oyunlarının döndüğünü söyledi.
"CHP'ye samimi duygularla oy veren vatanseverler var. Onların vatanseverliğinden şüphem yok.Onların da bu ülkede daha iyi hizmet olsun dediğinden hiç şüphem yok. Aziz Kocaoğlu 2005'ten bu yana büyükşehir belediye başkanlığı yapıyor. Aziz Kocaoğlu ile ayrı siyasi partilerdeyiz. Ama insanı ilişkilerimiz hep iyi oldu. Ben ona abi dedim o bana kardeşim dedi. Aziz Kocaoğlu'nu belediyecilik anlamında eleştirsek de vatanseverliğini hiç sorgulamadık. Kişiliğini kimliğini sorgulamadık. Belediyecilikte eksikleri olduğunu, iyi hizmet etmediğini söyledik ama onun haricinde hiçbir şey söylemedik" diyen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aziz Kocaoğlu da bu siyaseti en üst noktada aday olabilecekken kendisi 1 Kasım'da aday olmayacağını açıkladı. 1 Kasım üzerinden 3 ay geçti, Aziz Kocaoğlu parti meclisinden şu an ki CHP adayının isminin çıkacağını duymasıyla birlikte soluğu Ankara'da aldı. Genel Başkan ile görüştü, kendisinde aday adayı olduğunu söyledi. Şimdi soru bir, siyaseti en üst noktada aday adayı dahi olmadan bırakmak durumu varken tekrar aday adayı olmayı gerektirecek sebep neydi? Aziz beye o zaman bunu sordular. Aziz bey dedi ki, ‘İzmir üzerinden tehlikeli bir oyun var.' Soru iki İzmir üzerinden bu tehlikeli oyun nedir? Başka bir aday değil, şu an ki
CHP'nin adayı açıklandığında Aziz Bey, ‘Tehlikeli bir oyun var benim bu oyunu bozman lazım' dedi. Bunu basına da söyledi, bizzat bire bir bana da söyledi. Şu anki adayın isminin açıklanmasından birkaç gün sonra İzmir'in HDP İl Eş Başkanı çıkıp, ‘Şu an ki CHP adayı bizim istediğimiz aday, onun için İzmir'de HDP olarak aday çıkarmayacağız' dedi. Acaba İzmir ile ilgili tehlikeli oyun, CHP görünümlü HDP'li bir belediye başkanı İzmir'e birileri tarafından empoze mi ediliyor. Yani şu an CHP'ye vereceğiz oy acaba başkalarına mı gidecek. 2-3 sene sonra, bu seçimi yine CHP kazanırsa Tire'de çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri Tireli değil, falancalı filancalı, zihniyet olarak da PKK, HDP yanlısı konuları konuşulur mu?"
Dağ konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "3 ile çok iyi dikkat edin. Mersin'de aday başvurusu olmaması, İYİ Parti tarafından adayın son anda gösterilmemesinin özel nedenleri var. Çünkü 3 il çok kritik. İzmir, Adana ve Mersin. Bakın Ankara, İstanbul demiyorum. Buralar liman olan şehirler. Kaçakçılığın en çok olduğu yerlerdir limanlar üzerine yapılan işler. Biz bunları hükümet tarafından engelleriz. Ama belediye tarafından yapılan işler olur. Bu 3 şehir üzerinden birilerinin bir takım oyunları var. Oyunuzu verirken bunları düşünün."
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