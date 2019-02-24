Soylu: Tam dünyada bizim oyun kuracağımız bir dönemdir

Soylu, bir otelde düzenlenen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, çok önemli bir döneme doğru gidildiğini, kendisinin bunu kırılma dönemi olarak nitelendirdiğini belirterek, "Bir yerel seçim diye aman ha 'ne olacak?' demeyin. Bir belediye seçimine gidiyoruz, belediye seçiminde hafif bir zafiyete düşelim bak bakalım 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeyecekler mi?" diye konuştu.
'CHP'Yİ SADECE CHP OLARAK MI GÖRÜYORSUNUZ?'
Katılımcılara, "Siz CHP'yi sadece CHP olarak mı görüyorsunuz?" sorusunu yönelten Soylu, şöyle devam etti:
Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntıların hala unutulmadığının altını çizen Soylu, "Geçmişte gücümüz, kuvvetimiz yoktu. Bugün cesaretimiz, kuvvetimiz, kudretimiz, gücümüz var ve bunları hep birlikte sağlayabilecek bir aklımız var. Türkiye eğer 31 Mart'tan güçlü çıkarsa onlar da biliyorlar ki Türkiye'nin önünü bundan sonra tutabilmek çok zordur. Bugün topyekün yüklenmelerinin temel sebebi budur" dedi.
'AMERİKA SEÇİMİ SENDEN, BENDEN ÇOK DAHA İYİ HESAP EDİYOR'
Soylu, Türkiye'de yerel seçim sürecinin, bu seçim kampanyası dönemiyle başlamadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
'ŞİMDİ TAM YÜKELİŞ DÖNEMİNE GİRİYORUZ'
Erdoğan'ın liderlik vasıflarına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:
Soylu, Türkiye'nin başka bir segmentte hareket etmek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Kimse kusura bakmasın bizim kalbimizde Bayır-Bucak, Kerkük, Telafer, Doğu Türkistan, Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme, Kudüs, Filistin, Orta Asya var. Biz kalbimizden bunları çıkarttığımız andan itibaren kimliksiz bir millet oluruz. Bizim kalbimizden bunları çıkarmak için uğraşıyorlar ama bu millet güçlü bir şekilde direniyor" diye konuştu.
'ERDOĞAN, BÜYÜK BİR DEVRİM YAPTI'
Türkiye'de okul, hastane, yol olmadığı zamanlara işaret eden Soylu, "Bugün Türkiye Doğu'nun ve Güneydoğu'nun makus talihini yenen büyük bir ülke oldu. Tayyip Erdoğan büyük bir devrim yaptı, Doğu ve Güneydoğu'da terörün elinden aslında istismar alanını aldı ve kapattı" dedi.
Jandarma komutanlarıyla birkaç gün önce bir araya geldiğini belirten Soylu, "Söyledikleri bir tek şey var, 'ilk kez bu kadar yaklaştık sona.' Onların kafalarını kopartmalıyız. Bugün bunu sağlayabilecek bir irade var. İşte bu iradeyi de oluşturan bu milletin kendisidir" değerlendirmesinde bulundu.
Soylu, "31 Mart'tan sonra benim ülkem için bambaşka bir dönem başlayacak. Bu bizim kendimizi bulma dönemimizdi, şimdi tam yükseliş dönemine gidiyoruz Allah'ın izniyle, eğer milletimiz bizimle birlikte olursa" dedi.
Trabzon'da yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin de bilgi aktaran Soylu, Trabzon'da hizmetler kervanı oluşturulacağını dile getirdi.
Bakan Süleyman Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:
'TÜRKİYE'YE ÇOK SIK SALDIRIYORLAR, BUNA BİR SET KURMAMIZ LAZIM'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cerablus'ta, Azez'de, El Bab'da 2 bin kilometrekarede bugün jandarmamızla, polisimizle, askerimizle, öğretmenimizle, hakimimizle, savcımızla, doktorumuzla orada on binlerce insana huzurlu yaşamanın nasıl olacağını, bir devlet geleneğinin nasıl oluşturulacağını anlatmaya çalışıyoruz" dedi.
Bakan Soylu, bir otelde düzenlenen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, merhameti, vicdanı ve aklı olan iyilik medeniyetinin evlatları olduklarını söyledi.
'DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSANİ OPERAYONUNU GEREKLEŞTİRİYORUZ'
Suriye'de yaşanan gelişmelere ve Türkiye'nin tutumuna değinen Soylu, "Bizim iddiamız sadece 780 bin kilometrekareye ait değildir. Dünyanın en büyük insani operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Cerablus'ta, Azez'de, El Bab'da 2 bin kilometrekarede bugün jandarmamızla, polisimizle, askerimizle, öğretmenimizle, hakimimizle, savcımızla, doktorumuzla orada on binlerce insana huzurlu yaşamanın nasıl olacağını, bir devlet geleneğinin nasıl oluşturulacağını anlatmaya çalışıyoruz. Dünyada bu operasyonun bir benzeri yoktur" ifadelerini kullandı.
'BATI GİBİ, 'BURADA NE MADENİ VAR' DİYE BAKMADIK'
Soylu, Türkiye'nin Batı gibi Afrika'yı sömürmediğine işaret ederek, "Biz Batı gibi gidip başkalarının topraklarında 'Burada ne madeni var?' diye bakmadık. 400 yıl aynı sancak altında birlikte yaşadığımız, aynı kıbleye döndüğümüz, birbirimizin tabutuna omuz verdiğimiz, sınırın öteki tarafında birbirinin düğününde halay çektiğimiz insanları yalnız bırakmadık, bırakamayız. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız" değerlendirmesinde bulundu.
'AMAÇ, TÜRKİYE'Yİ GÜNEYİNDEN UZAKLAŞTIRMAK'
"Karlofça'dan beri biz 300 yıl gerileme yaşadık. Ne zaman kafamızı çıkarmaya çalıştık. İstiklal mücadelemizde güzel Cumhuriyet'imizi kurduk. Saldırılar sadece bugün mü var? Eğer saldırıların sadece bugün olduğunu düşünüyorsak biz Anadolu'nun önemini, ne anlama geldiğini, stratejik önemini hiç bilmiyoruz demektir. Herkesin gözü bu topraklarda, bu toprakları ucuza kapatmadık. PKK'nın kuruluş amacı odur. DEAŞ'ın kuruluş amacı Müslümanlığı küçültmek, azaltmak, eğer ellerinden gelirse üzerine saldırmak. Bütün dünyada Müslümanları DEAŞ zihniyeti ile örtüştürmeye çalıştılar. PYD'nin kuruluş amacı bellidir, PKK'nın siyasi kolu, Suriye'de kuruluş amacı bellidir. Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar kuracakları hatlarla birlikte Türkiye'yi güneyinden uzaklaştırmak. Kendi havzasından uzak tutmaya çalışıyorlar. Şimdi bunları başka ülkelerin elleriyle gerçekleştirmeye çalışıyorlar."
'FETÖ'NÜN KURULUŞ AMACI, ABD'NİN DÜNYADAKİ MENFAATLERİNİ SAVUNMAK'
'HANGİ GEREKÇE PKK İLE AYNI MASA ETRAFINDA BULUNMAYI MEŞRU KILAR?'
Bakan Soylu, kendisinden öncede içişleri bakanları olduğu gibi kendisinden sonrada aynı görevin devam edeceğini belirterek, "Ama makam ve mevki önemli değil. Önemli olan bir tek şey o da bu vatanın hürriyeti ve özgürlüğüdür. Biz bu vatanın evlatlarıyız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye eğer 31 Mart'tan güçlü çıkarsa onlar da biliyorlar ki Türkiye'nin önünü bundan sonra tutabilmek çok zordur. Bugün topyekün yüklenmelerinin temel sebebi budur." dedi.
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