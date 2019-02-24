'Necip Fazıl Kısakürek Atatürk hakkında kitap yazdı'

Müslüman Kardeşler’in tanınan liderlerinden olan Irak İslami Parti eski Başkanı Prof. Dr. Muhsin Abdülhamit, usta şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'in Atatürk hakkında bir kitap yazdığını fakat kitapta kendi ismini kullanmadığını iddia etti.

Irak İslami Parti eski Başkanı ve Müslüman Kardeşler’in tanınan liderlerinden Prof. Dr. Muhsin Abdülhamit, Necip Fazıl Kısakürek’le olan anısını anlattı.

Muhsin Abdülhamit Abdülhamit, Kısakürek’e Mustafa Kemal hakkında bir kitap yazmasını önerdiklerini, onun da Atatürk ve İslam’a yaklaşımı hakkında farklı isimle Arapça bir kitap hazırladığını ve "Put Adam" ismiyle basılan kitabın eski bir askerin adıyla yayınlandığını iddia etti.

Abdülhamit’in Rudaw'a verdiği röportajdaki ilgili bölüm şöyle:

1968’de Suriye üzerinden Türkiye’yi ziyaret ettiniz. Bu sadece bir ziyaret miydi, partinin size verdiği bir görev miydi?

— Bağdat’taki Müslüman Kardeşler liderlerinden biri benden ve mühendis Orhan Muhammed Ali’den İstanbul’a gitmemizi istedi. Orada Necip Fazıl Kısakürek adındaki büyük Türk şairi ile görüştük. Necip Fazıl Atatürk’ü iyi tanıyan biriydi. İslami düşüncüleri yüzünden birçok defa yargılanmıştı. Ona, ‘Arap dünyasının bir kısmı Atatürk’ü İslamı yasaklayan, bir kısmı da büyük bir lider olarak tanıyor. Bu yüzden biz Atatürk hakkında hakikatleri anlatan bir kitap yazmanı istiyoruz’ dedik. O da bu teklifimizi kabul ederek bu kitabı yazdı.

Peki kitapta Atatürk’ün bilinmeyenlerini anlattı mı?

— Evet, O Atatürk’ün bütün bilinmeyenlerini biliyordu. Dört yıl sonra telgrafla bizi Bağdat’a geleceğinden haberdar etti. 1972 yılında Bağdat’a geldi, havaalanında karşıladık. Atatürk hakkında “Put Adam” diye bir kitap yazmıştı. Kitap Arap dünyasında çok ses getirdi. Şu ana kadar en az on defa basılmıştır.

Peki bu kitap yüzünden Türkiye’de sorun yaşamadı mı?

— Hayır. Çünkü kitabı Necip Fazıl’ın adına değil emekli bir subayın adına yayımladık. Bu konuyu daha sonra Türkiye’den bazı arkadaşlarla konuştuk. Hatta Türkiye’den bir dergi geldi ve bu konuda benimle röportaj yaptı. ‘Neçip Fazıl’ın Atatürk hakkında bir kitabı varmış’ diye sordular. Ben de tüm olanları anlattım. Çünkü kitabı çeviren kişi, ‘benden sonra her şeyi anlatabilirsin’ diye vasiyet etmişti.