Oda TV: Gül ve Davutoğlu'nun parti kuracağı konuşulurken yenibirparti.org adlı site yayına başladı

Son dönemde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağı yönündeki iddiaların yer aldığı haberlerin sayısı arttı.

Buna ilişkin olarak Oda TV'de yer alan haberde , "Türkiye yerel seçimlere doğru hızla giderken AKP içerisinde, alınması muhtemel bir düşük oy oranının ardından yeni parti kurulacağı dedikoduları da artıyor. Partinin Ankara'yı kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul'da da durumun başa baş olması ve bir çok ilçede kritik olan oy oranlarının tartışma yaratacağı iddia ediliyor. Bu konuda da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun isimleri öne çıkıyor" yorumu yer aldı.

Haber şöyle devam etti:

"Kamuoyunda tam bunlar konuşulurken de dikkat çeken bir girişim yaşandı. İnternet üzerinden 'Yenibirparti.org' adlı internet sitesi yayın yapmaya başladı. Parti 'Biz kimiz' kategorisinde 'Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır' ifadesine yer verdi."