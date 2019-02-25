Kayıt
14:42 25 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhur İttifakı’nın MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna

    Cumhur İttifakı adayı Tuna’dan Akşener ve Kocamaz’ın iddialarına yanıt

    İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (323)
    0 53

    Cumhur İttifakı’nın MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, evrakları geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan Burhanettin Kocamaz’ın ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iddialarına tepki göstererek, "Programlı bir senaryodur. Senaryoyu da güzel uyguladılar ama millet yemiyor. Bu suçu da Hamit Tuna’ya atıyor" dedi.

    Tarsus ilçesinde, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında esnaf gezisi yapan Tuna, evrakları İl Seçim Kurulu'na geç verildiği için İYİ Parti'den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın iddialarına yanıt verdi.

    'İSPAT ETSİNLER ADAYLIKTAN ÇEKİLECEĞİM'

    İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener
    Yurdagül Şimşek
    Akşener'den Mersin açıklaması: İçimizden vurulduk
    Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuna, "Bugün bir televizyon kanalında, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi, şahsımla ilgili bazı iddialar ortaya atmıştır. İYİ Parti'nin adayı olan şahısla alakalı (Burhanettin Kocamaz), onun söylediği bir isnat üzerinden, benim 'İYİ Parti'den dahi aday olmayacak' şeklinde bir ifade kullandığım iddia edilmektedir. Aday olamayışının sebebini bizim üstümüzden kullanmak suretiyle mağdur edebiyatı yapıyor. Programın sunucusuna yazdığım mesajda, Meral Akşener'e yönelik 'Eğer böyle bir ifadeyi gerek görsel, gerek tweet ya da başka bir mesaj usulüyle bir yerde attığımı ispat etsin adaylıktan çekileceğim' dedim. Ben kişilerle uğraşmam. Siyasetim düz ve omurgalıdır. Siyasette bir yerde olmak ya da olmamak kader, kısmet meselesidir. Biz çalışıyoruz, millet bize inanmış. Tabi çıkan anketlerin sonucunda kendisinin çok geride olduğunu gören şahıs bir hareket yapmak durumundaydı. Onu da bu şekilde yaptı. Adaylık müracaatı ve seçim takvimi 1 Ocak tarihi itibariyle herkese ilan edilir. Bu aday olan, meclis üyesi olan, teşkilat başkanları, bütün siyasi partilere ve demokrasilerin düğümüdür. Seçim zamanı herkes bu takvime uymak durumundadır" diye konuştu.

    ‘TAMAMEN BİLİNÇLİ YAPILAN PROGRAMLI BİR SENARYODUR'

    "Şimdi siz neden son saat, son dakika, son saniyeye varıncaya kadar bekletiyorsunuz" diye soran Tuna, şöyle devam etti:

    Meral Akşener
    © AA / Murat Kaynak
    Akşener'den Kocamaz açıklaması: İhmal değil kumpas
    "Hamit Tuna olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı adayı olarak 24 saat öncesinde biz başvurumuzu yaptık. Dört tane evrak veriyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. 5 dakikalık bir vaziyet. Eğer teşkilat yapına güvenmiyorsan bir tane adamını vereceksin, 'alındı belgesiyle evrakımı getir' diyeceksin. 25 yıl belediye başkanlığı yapmış böyle bir siyasetçinin bu tezgaha düşmesi mümkün değil. Bu bilinçli yapıldı. Bugün genel merkezin yaptığı açıklamada listeyi veremeyen önceki fesih edilen yapının saat 16.55 itibariyle görevden alındığı söyleniyor. Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ederken, 16.55'de görevden alacağınıza, 16.55'de onun evrakları teslim edip etmediğini sağlam bir adamınızla gidin takip ettirin. Bakın tezgah nereden nereye gidiyor. Yani bu tamamen bir kurgu, Türkiye'de sansasyonel bir vaziyet çıkartmak, bir atraksiyon yapmak, mağdur edebiyatı uygulamak, 'demokrasiye sahip çıkın' ifadesiyle Türkiye'yi de arkasına almak. Bu tamamen bir kurgudur. Tamamen bilinçli yapılan programlı bir senaryodur. Senaryoyu da güzel uyguladılar ama millet yemiyor. Bu suçu da Hamit Tuna'ya atıyor."

    ‘ESEFLE KINIYORUM, HAKKIMDA İSNATTA BULUNAN HERKESE DAVA AÇACAĞIM'

    İYİ Parti, Burhanettin Kocamaz
    © Fotoğraf : Twitter
    'Mersin'de Kocamaz'ın aday gösterilebilmesi için iki seçenek var'
    Kocamaz'ın DP'den adaylığına yapılan itirazları da değerlendiren Tuna, insanların tabi ki itiraz edebileceğini belirterek, "Benim adliyenin kapısında nöbet tutacak halim yok, git kendin tut. Sen sahip çık madem öyle itiraz edecek insanlara. Ben seçim sathı mealinde yoğun çalışan bir insanım ve taban siyaseti yaparım. Toplumda da kabul görmüş, 24 yıllık bir siyasi tecrübesi olan ve başarılı bir belediye başkanıyım. Millet bizi seviyor. Biz gönül gözünü açmış, herkesi kucaklayan yanımızla bu kenti barış ve kardeşliğin en üste çıktığı şehir yapacağız. Sosyal barışı tesis edeceğiz. Hamit Tuna hümanist bir insandır. Öyle ayrıştırarak, kitleleri birbirine düşman etmekle olmaz. Nasıl sağlayacaksın bu kentte barışı? Sağlayamazsın. Bu bir taktik, yıllardır uyguladığı bir taktik. Dolayısıyla esefle kınıyorum. Zaten maddi olarak dava açacağım. Hakkımda isnatta bulunan herkese dava açacağım. Bu benim yasal hakkım. Varsa belgeleri kullansınlar, çıkarsınlar ve ben de diyorum ki, belgenizle ispatlayın adaylıktan çekileceğim. Bu kadar net konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (323)

    İlgili konular:

    AB'den Venezüella'da 'güvenilir ve özgür' seçim çağrısı
    AK Parti'den seçim kılavuzu: Kadın hediyesini erkeğe, erkek hediyesini kadınlara vermeyin
    Venezüella'dan AB'nin seçim çağrısına yanıt: Bize 8 gün veriyorlar, bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?
    MHP seçim şarkısını paylaştı
    MHP'den istifa eden Kocamaz İYİ Parti'ye geçiyor
    İYİ Parti'de beş ilin adayı belli oldu: Mersin'de MHP'den istifa eden Kocamaz yarışacak
    Etiketler:
    DP, Cumhur İttifakı, İYİ Parti, Hamit Tuna, Meral Akşener, Şevket Can, Burhanettin Kocamaz, Mersin, Tarsus
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    91. Oscar Ödülleri
    Los Angeles'ta düzenlenen 91. Oscar Ödülleri’nden kareler
    Karikatür
    ‘ABD, Rusya ve Çin’e karşı 'Truva Atı' stratejisi hazırlıyor’
    İnfografik
    Rus yapımı hipersonik silahların yapabilecekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet