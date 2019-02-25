AK Parti'den Ağbaba'ya 'Eliniz kırılsın' tepkisi

AK Parti Tunceli teşkilatında Belediye Başkan adayı Gökhan Arasan ile birlikte basın açıklaması yapan İl Başkanı Fatih Tek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Cumartesi günü kentte seçim irtibat bürosu açılışında yaptığı konuşmayı hatırlatarak şöyle konuştu:

© Fotoğraf : DHA Ağbaba: Devlet şeker üretmez diyen anlayış şimdi patlıcan satıyor

"Ne dedi kendileri. AK Parti'ye oy verenlerin elleri kırılsın diye bir söz etti. Buradan AK Parti il başkanı olarak, sayın cumhurbaşkanımızın bir temsilcisi olarak şunu söylemek isterim. Evet bize gönüldaş olan Tuncelili hemşehrilerimiz var. Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümüne seven Tuncelililer var. Gönlünden gelerek, samimiyet, tüm içten duygularıyla hem cumhurbaşkanımız hem partimiz hem adaylarımızı destekleyip AK Parti'ye oy verecek insanlar var. Bizler buradan bu zatın kurmuş olduğu eliniz kırılsın lafını kınıyoruz ve kendisine iade ediyoruz. Lütfen siyaseti ahlak çerçevesinde yapmaya gayret sarf etsinler."

‘DERSİM'İN AYAKTA OLMAMA GİBİ BİR SORUNU YOKTUR'

Ağbaba'nın Tunceli'yi CHP'nin kazanması halinde Kılıçdaroğlu'nun "Dersim'i ayağa kaldıracağız" sözüne de değinen Tek, "Genel başkanlarının söz verdiği eğer Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli'de seçim kazanırsa Dersim'i ayağa kaldıracağını ifade etti. Buradan şunu söylemek istiyorum. Dersim dimdik ayakta. Dersim'in ayakta olmama gibi bir sorunu yoktur. Dersim Türkiye'nin en gözde yerlerinden biridir ve dimdik ayaktadır" diye konuştu.

‘TUNCELİ, GÖÇ ALAN BİR İL HALİNE GELDİ'

CHP'li Ağbaba'nın kentin sürekli göç verdiği yönündeki iddiasını da yanıtlayan Tek, "Tunceli'nin sürekli göç verdiğini ifade etti. Oysaki son nüfus sayımına bakıldığında Tunceli'nin göç veren değil son bir yılda göç alan bir il haline geldiği detayını kaçırmış olduğunu düşünüyorum" dedi.

© AA / Fikriye Susam Uyar Ağbaba: CHP tabanda ittifakı öneriyor, İYİ Parti ile görüşmeler devam ediyor

AK Parti'nin Tunceli'de seçimi kazanabilecek bir parti hüviyetinde olduğunu dile getiren Tek, şunları kaydetti:

"Tunceli'de AK Parti, partililerle, gönül verenlerle birlikte yürümektedir. Bize gönül verenlerle, partimize, bizlere, cumhurbaşkanımıza gönül verenlerle birlikte inşallah 31 Mart akşamı Tuncelimizi, yedi ilçesini ve beldesini AK Parti'yle tanıştıracağımıza yürekten inanıyorum."