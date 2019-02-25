Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir süre sonra ise gelin ve damat yakınları arasında 'En çok siz dans ettiniz" tartışması çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine tekme, yumruk ve plastik sandalyelerle saldırdı.
Kavgada, damat ve gelin, yakınları tarafından otomobile bindirilerek uzaklaştırıldı. İhbar uzerine olay yerine sevk edilen polisler, iki tarafı güçlükle ayırdı. Kavganın ardından her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Düğünde gelin ve damat yakınlarının 'En çok siz dans ettiniz' kavgası pic.twitter.com/lUgymFtg30— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) February 25, 2019
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