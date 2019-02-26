NATO'nun 'Dynamic Manta 2019' tatbikatına Türkiye de katılıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO'nun Dynamic Manta-2019 tatbikatına Deniz Kuvvetlerinden TCG Gür denizaltısı, bir deniz karakol uçağı ve TCG Gelibolu fırkateyninin katıldığı belirtildi.
Orta Akdeniz’de bugün başlayan #DYNAMICMANTA-2019 Tatbikatına DenizKuvvetlerimizden TCG GÜR Denizaltısı, 1 Deniz Karakol Uçağı ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG GELİBOLU fırkateyni iştirak etmektedir.https://t.co/wVZKPSqaUh#MSB #TSK #DzKK #TCGGÜR #TCGGELİBOLU pic.twitter.com/d9Rqhh4IUT— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 25 Şubat 2019
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