Erdoğan'a sürpriz doğum günü hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 65 yaşına girdi. İstanbul'da vatandaşlar, konvoyunun geçişi sırasında Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.

Konvoyu durdurup makam aracından inen Erdoğan vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan burada basın mensuplarına şunları söyledi:

© AA / Sefa Karacan Putin'den Erdoğan'a doğum günü telefonu

"Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Ve gerek ilmi noktada, gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de işte bu böyle devam ederken 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda bizlere ömür verdikçe biz de devam edeceğiz. Milletimizle beraber bu yolda olacağız. Hedefimiz de tek millet, tek devlet, tek vatan. Yeter ki bir olalım, iri olalım ve hep birlikte Türkiye olalım."

Erdoğan daha sonra kendisine ikram edilen tatlıyı vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram etti.

© Fotoğraf : DHA Öte yandan aralarında Emel Sayın, Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy,Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yapıyor.

Sanatçılar, Erdoğan için doğum günü pastası kesecek. Erdoğan'ın fotoğraflarından oluşan ve en üstte Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu 3 katlı pasta, konukevine getirildiği sırada kameralar tarafından görüntülendi.