Erdoğan: Kürdistan aşkın varsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, oraya git

Erdoğan'ın ifadelerinden satır başları şöyle:

— (1989 yerel seçimleri hakkında) Masayı kurmuş, meşru olmayan şeyler yapıyorlardı, alkol alıyorlardı. 'Siz bu alkolik halinizle burada adil bir seçim mi yöneteceksiniz?' dedim.

— Ben en büyük zevki meydanlarda alıyorum. Bu havaya rağmen bu insanlar oraya geliyorsa demek ki liderini özlüyor o mesajları almak için oraya geliyor.

— Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip ele alamayız. Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur. Bizim şu anda yereldeki beka sorunumuzun neticesi 31 Mart'tır.

— (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin doğum günüm için aradı. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri de konuşma fırsatımız oldu. Yarın yine kutlamak için arayacak liderler var. Durmak yok, yola devam.

— Size makam verilirken güzel, verilmediğinde ise 'tu kaka', olmaz.

— (Burhanettin Kocamaz'ın aday olamaması) Nihai karar, YSK'nindir. YSK, hangi kararı verirse o nihai hükümdür, onunla da iş bitmiş olur.

— Anketlerde ciddi manipülasyon var. Biz bu seçimde daha farklı bir yöntem kurduk. Marka şirketlerle çalışmaktan çok, hiç adı sanı duyulmamış bir çalışmayı sürdürüyoruz. Birini diğeriyle check ederken açık ara tutarsızlık görüyoruz. O zaman diyoruz, 'Sen işine bak'. Biz de kendi işimize bakıyoruz. Meydanlar benim için en büyük anket. 31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var.

— Kürdistan'dan bahseden bu adama verilecek çok güzel bir cevap var. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Sen nasıl olur da benim ülkemi bölersin? Kürdistan aşkın varsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, oraya git.

Ayrıntılar geliyor…