Denizi olmayan Denizli'ye halk plajı vaadi

Zolan, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, yeni dönemde gerçekleştirecekleri 258 projeyi, "Sen Ben Yok Önce Denizli" sloganıyla tanıttı.

Denizli'nin şehirler arası telefon kodu olan 258'den esinlenilen projelerin tanıtım toplantısında konuşan Zolan, "Yaparsa kim yapar, Osman Zolan yapar" tezahüratlarına "Yaparsak birlikte yaparız, ele ele kola kola. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne ihtiyaç varsa birlikte yaparız" diye karşılık verdi.

'DENİZLİ, TÜM İHTİYAÇLARINIZIN KARŞILANDIĞI BİR ŞEHİR OLACAK'

Projelerini açıklayan Zolan, "Denizli'miz, önümüzdeki 5 yıllık hizmet döneminde de yaşamaktan mutluluk duyacağınız, tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir şehir olacak inşallah. Bunu da yine sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Çünkü bizim ortak sevdamız Denizli. Denizli'de yeni dönemde hayata geçireceğimiz halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 258 projenin her biri şehrin geleceğine damga vuracak, Denizli'yi şahlandıracaktır" dedi.