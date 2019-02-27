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17:29 27 Şubat 2019
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    Alper Taş

    CHP'nin Beyoğlu adayı Taş'tan Erdoğan'a 'evlere şenlik' yanıtı: Doğrudur, şenlik için geliyoruz

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (360)
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    31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Alper Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik, "Evlere şenlik bir aday" ifadelerine yanıt verdi. Taş, "Doğrudur, evlere, mahalleye, Beyoğlu'na şenlik için geliyoruz. Çünkü şenlik, huzur, mutluluk bırakmadılar" dedi.

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi eleştirerek "İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik" ifadelerini kullandı.

    Alper Taş
    Twitter
    Taş: Biliyorsunuz Karadenizliyiz, burun farkıyla kazanacağımızı söylüyoruz
    Erdoğan'ın söylemlerine BirGün TV'de katıldığı programda yanıt veren CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş, şöyle konuştu:

    "Belli ki Cumhurbaşkanı seçim süreci boyunca bize laf atmaya devam edecek. Biz zaten Beyoğlu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mücadele edeceğiz, karşımızdaki adayla değil. Sonuç itibarıyla kendisi sahaya çıkacak, kendisi kampanya yürütecek. Beyoğlu'nu kaybetmemek için her şeyi yapacak. Bize 'Beyoğlu'nda bir aday var, evlere şenlik' dedi. Bundan rahatsız olmuyoruz. Doğrudur, evlere şenlik için geliyoruz, mahalleye şenlik için geliyoruz, Beyoğlu'na şenlik için geliyoruz. Çünkü şenlik bırakmadılar, huzur bırakmadılar, mutluluk, neşe, yaşama sevinci bırakmadılar. Şenlik için geliyoruz, Beyoğlu yaşasın, Beyoğlu güzel olsun bunun için geliyoruz. Merak etmesin onun için de geleceğiz."

    'BEYOĞLU'NDA YAPACAĞIMIZ EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK İNSANLARA ULAŞABİLMEK'

    Alper Taş
    © Fotoğraf : Twitter
    CHP'nin Beyoğlu adayı Taş'tan 'Seçilince gelmiyorsunuz' diyen seçmene: Gelmezsem ara
    Taş, "Seçmende bir değişim isteği var. Bir bıkma, usanma hali var. Artık yalanlardan bıkmışlar. Her seçim bu sefer daha farklı olacak, bu sefer sorunlarınızı çözeceğiz yaklaşımını çok duymuşlar ve bunun karşılığını görememişler. Bir de yabancılaşma oluşmuş. Yöneticilere ulaşamayan, derdini anlatamayan büyük bir duvar girmiş vaziyette. Halktan kopuk bir yönetim anlayışı oluşmuş. Doğal olarak insanlar en çokta seçtikleri insana ulaşamamaktan şikayetçi. Bizim Beyoğlu'nda yapabileceğimiz en büyük değişiklik insanlara ulaşılabilmek olacak" diye konuştu.

    Taksim Meydanı'nın yıllardır emekçilere kapalı olduğunu söyleyen Taş, "Beyoğlu Belediyesi Başkanı olduğumuzda bizim yetkimizde değil Taksim Meydanı'nı emekçilere açmak. Ama biz Taksim'in emekçilere açılması için verilen mücadelesinin bir parçası olacağız. Beyoğlu Belediyesi'ni kazandığımızda kendi yetkilerimizden hareketle bir hafta önceden bütün Beyoğlu'nun mahallelerinde emek festivali düzenleyeceğiz. Bu bizim yetkimizde olan bir şey" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (360)

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, CHP, AK Parti, Alper Taş, Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı, İstanbul, Beyoğlu
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