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17:30 27 Şubat 2019
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

    CHP Grup Başkanvekili Altay: 10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını kabullenecek

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (360)
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yerel seçimlere yönelik anket sonuçlarına göre CHP'nin önde olduğunu belirterek "10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek" dedi. Neden '10 Mart' tarihini verdiğinin sorulması üzerine ise ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını söyledi.

    Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

    'BU, MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR'

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına değinen Altay, "16,5 yıldır yürütülen iş ve işlemleri bir kalemde silip, yeni bir vergi reformundan bahsetmek milletin aklıyla alay etmektir, alemi kör, herkesi sersem zannetmektir" diye konuştu.

    Altay, hükümetin 2,5 milyon kişinin istihdam edileceğine yönelik açıklamalarını eleştirerek, "Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki; 'Şubat ocaktan, mart şubattan, nisan marttan iyi olacak' Bunları demese belki ekonomi biraz daha vatandaş bakımından stabil olacak. Şubat bitti. İşsizlik ocakta yüzde 11,6 iken, şubatta yüzde 12,3 olmuş. Bu nasıl iyiliktir? Berat Bey herhalde herkesi işsiz bırakırsa her şeyin çok iyi olacağını öngörüyor." ifadelerini kullandı.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
    © AA / İsmail Hakkı Demir
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    'ERDOĞAN SARAY SOSYETESİ YARATTI'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de bir "saray sosyetesi" yarattığını ileri süren Altay, "Türkiye'de son yıllarda saray sosyetesi türedi, şimdi Damat Bey de saray aleminden çıkmış sanal alemde yolculuk yapıyor. Ortaya koyduğu iddiayla, kendi yönettikleri devletin rakamları birbirleriyle taban tabana çelişiyor. Bu millet kendi aklıyla alay edene gününü gösterir" dedi.

    Altay, "saray bekçisi" olarak nitelendirdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aradığı milli güvenlik sorunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu da öne sürdü.

    'HDP'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK NİTELEMEK, TÜRKİYE'YE EN BÜYÜK KÖTÜLÜK'

    Yasama, yürütme ve yargının Erdoğan'ın tekelinde olduğunu savunan Altay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ergenekon ve Balyoz davaları mağdurlarının açtığı bir davada 150 bin liralık tazminat ödenmesi kararına karşı, devletin mali gücünü gerekçe göstererek bozma talebinde bulunduğunu söyledi. Altay, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki davalarda verilen, Erdoğan'ın tabiriyle 2,5 milyon liralık ceza için böyle bir değerlendirmede bulunma gereği bile duymuyor" şeklinde konuştu.

    CHP'li milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tazminat cezaları için fon oluşturduklarını hatırlatan Altay, "Bu itirazına gerekçe yazdığı husus için utanması lazım. Bunu da kabul etmek mümkün değil" dedi.

    Erdoğan'ın "CHP-PKK ilişkisi" iddiasını anımsatan Altay, "Erdoğan'ın PKK ile ilişkisi, onların iddia ettiği şekliyle, HDP'nin PKK ile ilişkisi kadar vardır" iddiasında bulundu.

    Altay, AKP'li yöneticilerin terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'a yönelik olumlu söylemlerinin bulunduğu bir kartı göstererek, "PKK bir terör örgütüdür; devlet bununla kesin, katı ve amansız mücadele yapmalıdır. Bu konuda devletin yanındayız. Ama 6 milyon oy almış bir siyasi parti olan HDP'yi terör örgütü olarak nitelerseniz, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüğü yaparsınız, Kürtler'in yarısını terörize edersiniz ve Türkiye'yi coğrafi olarak değil ama kafalarda bölmüş olursunuz" dedi.

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    'TÜRKİYE'Yİ 5-Y HALİNE GETİRDİLER'

    Engin Altay, tanzim satış noktası uygulamasıyla milletin aklıyla alay edildiğini ileri sürerek, "Yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların üstüne yalanı ve yağmayı da ekleyerek Türkiye'yi 5-Y cenneti haline getirdiler. 6'dan Allah korusun" diye konuştu.

    Türkiye'nin ekonomik, iç ve dış barış, güvenlik olarak büyük bir uçurumun kenarında olduğunu savunan Altay, 31 Mart'ta Türkiye'yi bu uçurumdan milletin kurtaracağını söyledi.

    Altay, ekonomik krizden Türkiye'nin en büyük holdinglerinin şikayet ettiğini öne sürerek, "Bu artık Türkiye'de yolun sonu demektir. Yolun sonuna gelindiğinde insanlar, ya birini yoldan çekerler ya bir yol gösterirler ya yeni bir yol açarlar. 31 Mart aynı zamanda yeni bir yolun açılacağı seçim olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    Toplumun bir cinnet halinde olduğunu savunan Altay, "kambur ittifakı" olarak nitelendirdiği Cumhur İttifakı'nı milletin 31 Mart'ta doğrularak sırtından atabileceğini ifade etti.

    'HDP İLE RESMİ İTTİFAKIMIZ YOK'

    Altay, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte hangi illerde miting gerçekleştireceklerini sorması üzerine öncelikle Aydın, Balıkesir ve Denizli'nin belirlendiğini ancak il sayısının artmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anketlere güvenmiyorum." ifadelerine yönelik değerlendirmesi sorulan Altay, "Erdoğan, halkın kendisini gözünden ve gönlünden düşürdüğü için anketlerde böyle sonuçlar çıktığını görse kendisi açısından belki sağlıklı tedbirler alabilir." dedi.

    Buna yönelik başka bir soruya karşılık da Altay, "Daha dur, Tayyip Erdoğan anket sonuçlarını gördükçe küsmek şöyle dursun, çıldıracak." ifadesini kullandı.

    Engin Altay
    © AA / Güven Yılmaz
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    '31 MART'IN BEKLENMESİNE GEREK KALMAYACAK'

    Altay, yerel seçimlere yönelik anket sonuçlarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

    "Ankara için bir tereddüt yok. İzmir malum ilan edildi bile. Adana, Mersin, Antalya, Eskişehir, Hatay ile ilgili tereddüt taşımıyoruz. Bursa'da birkaç puan önde gidiyoruz. İstanbul'da da an itibarıyla öndeyiz. 10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek."

    CHP Grup Başkanvekili Altay, neden 10 Mart tarihini verdiğinin sorulması üzerine, ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını öne sürdü.

    Altay, "HDP'nin terör odağı haline gelmesi nedeniyle kapatılmasına" yönelik söylemlerin anımsatılması üzerine de, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, eğer bir siyasi parti ile bir terör örgütü arasında ilişki arıyorsa önce AKP-FETÖ, AKP-PKK, AKP-IŞİD arasındaki ilişkiye baksın, sonra HDP-PKK arasındaki ilişkiye de baksın, bir mahzuru yok" diye konuştu.

    "Terör olayları oylarımızı artırıyor" diyen AKP'li yöneticilerin bulunduğunu ifade eden Altay, "Bu ülkede PKK hendek kazarken devletin kaymakamı, valisi şantiye şefliği yaptı. Tayyip Erdoğan'ın emriyle yaptı" dedi.

    Parti kapatmanın doğru olmadığını vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

    "HDP ile resmi bir ittifakımız yok, HDP'yi terörist bir parti olarak da görmüyoruz. Terör örgütü PKK'dır. HDP'nin milletvekili TBMM kürsüsünde oturup başkanlık ediyorken, sen altına kırmızı plaka vermişken, bu partiyi 'terör örgütü' olarak niteleyemezsin. Ceketini ilikliyorsun, HDP'li Meclis başkanvekilinden parmak kaldırıp söz istiyorsun, verirse konuşuyorsun, vermezse konuşmuyorsun."

    'ONUN İŞİ DEĞİL'

    Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in olası af konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Altay, "Af meselesiyle ilgili Yargıtay Başkanı'nın görüş belirtmeye hakkı yoktur. Onun işi değildir." diye konuştu.

    Altay, affın, millet vicdanında karşılığı olması gerektiğini, ancak bu durumda af çıkarılabileceğini belirterek, "Seçime giderken af meselesini gündeme getirmek, siyaseten hem edepsizliktir hem de görevi kötüye kullanmaktır." ifadesini kullandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (360)

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    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, HDP, AK Parti, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Altay
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