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11:34 28 Şubat 2019
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    Mansur Yavaş

    Türkiye yazarı Yaşar: 'Yavaş'a oy vermem' diyen CHP seçmeni, iki ana savla karşımıza çıkıyor

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'a birçok partilinin oy vermeyeceğini iddia etti. Yaşar, "CHP seçmeni de örgütü de küsmüş durumda. 'Oy vermem' diyenler iki ana savla karşımıza çıkıyor" dedi.

    Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, "Mansur Yavaş'a ‘çok kötü' haber" başlığıyla yayımlanan yazısında 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair bazı değerlendirmelerde bulundu.

    CHP ve Mansur Yavaş'ın 'partisiz algısı' ile yürürken çok önemli bir şeyi atladığını savunan Yaşar, "Bir defa CHP Ankara örgütü Mansur Yavaş'ın arkasında değil. Hiçbir programında yoklar. Yakında saha çalışmaları açıklanacak. Analizler ortaya konulacak. Bunların saklanması, gizlenmesi mümkün değil" dedi.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
    Reuters: AK Parti'ye yakın kaynak 'İmamoğlu daha çok destek buluyor, anketlerin çoğunda Yavaş önde' dedi
    Yaşar şöyle devam etti:

    "Örgüt ve CHP seçmeni uzun süredir bazı sorgulamalar yapıyor:

    — 'Neden CHP'nin kendi çocukları Alper Taşdelen ve Fethi Yaşar aday yapılmadı?'

    — 'Mansur Yavaş'ı CHP dışındaki bütün partilerin adayı gibi gösterme çabasının altında yatan ne?'

    CHP seçmeni de örgütü de küsmüş durumda..

    'Oy vermem' diyenler iki ana savla karşımıza çıkıyor:

    Kendilerini Atatürkçü, laik ve sosyal demokrat olarak tanımlıyorlar.

    — 'CHP'nin ‘C'sini bile anmıyor. Hatta 'cüzzamlı' muamelesi yapıyor'

    — 'Milliyetçi gibi görünüp HDP'den gizli gizli oy istemesi de rahatsız edici.'

    Etiketler:
    oy, sandık, seçmen, anket, belediye, yerel seçim, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye gazetesi, CHP, Batuhan Yaşar, Mansur Yavaş, Ankara, Türkiye
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