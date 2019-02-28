Zeybekci: Menderes Havzası, gerçekleştirilecek yatırımlarla Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Kiraz, Beydağ ve Ödemiş ilçelerini ziyaret etti. Beydağ'da muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Nihat Zeybekci, geçtiği köy yollarındaki çukurları işaret ederek 6 ay içinde İzmir'in hiçbir yerinde, en uzak köyün yolunda dahi çukur kalmayacağını söyledi.
‘MEDENİ İHTİYAÇLAR ŞEHRİN HER KÖŞESİNE ULAŞACAK'
Menderes Havzası'nın tarım, süt ve süt ürünleri, hayvancılık, süs bitkileri konularında önemli bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:
"Şehrin her köşesini kooperatiflerle birlikte tarayarak avantajlı ürünleri ortaya çıkaracağız, markalarını oluşturmalarını sağlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kuracağımız şirket, süt ve süt ürünleri, hayvancılık, fidecilik süs bitkisi yetiştiriciliği konusunda üreticiye, besiciye önemli katkılar sağlayacak.
‘GERÇEKLEŞTİRİLECEK YATIRIMLARLA BÖLGEMİZ TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GELECEK'
'NÖBETÇİ, GEZİCİ VETERİNER HİZMETİYLE HAYVAN HASTALIKLARINI AŞAĞIYA ÇEKECEĞİZ'
Bölgede hayata geçireceğimiz nöbetçi, gezici veteriner hizmetine vatandaşlarımız bir telefonla ulaşacak ve bu sayede hızlı müdahaleyle yüksek orandaki buzağı ölümlerini, hayvan hastalıklarını aşağıya çekeceğiz."
‘BAŞKANLIK HARAM OLSUN'
Gönül belediyeciliği yapacaklarını dile getiren Zeybekci, yaşlı, engelli, muhtaç kişilerin ihtiyaç duyduğu bakımlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceğini söyledi.
"Yardıma muhtaç kardeşim, bir engellim, yaşlım bakıma kavuşmazsa o belediye başkanlığı bize haram olsun" ifadesini kullanan Zeybekci, projesine ilişkin şu bilgileri aktardı:
‘O ZAMAN ‘ALLAH SENDEN RAZI OLSUN' DUASINI ALIRSIN'
‘BİRBİRLERİNİN TERSİNİ SÖYLÜYORLAR'
Zeybekci, İzmir'in sorunları birikmişken bunların konuşulamadığına dikkati çekerek "Problemler konuşulmamış, bahaneler konuşulmuş. Dertlerin üzeri ideolojik bir perdeyle örtülmüş. Şimdi yeniden aynı yerlere götürecekler meseleyi çünkü söyleyecek bir şeyleri yok. Dikkat ettiyseniz şimdi birbirlerinin tersini söylüyorlar; biri kokuyor, öteki kokmuyor diyor. Biri şehirde bu var diyor diğeri hayır diyor" ifadesini kullandı.
‘İZMİR'DE DE BİR HİZMET SEFERBERLİĞİYLE BU SORUNLARI GÜNDEMDEN KALDIRACAĞIZ'
Bozdağ, Gölcük ve Birgi'yi ziyaret eden Zeybekci, kayak tesislerinin faaliyete geçirilmesi ve bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini, bu konuya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.
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