Zeybekci: Menderes Havzası, gerçekleştirilecek yatırımlarla Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Kiraz, Beydağ ve Ödemiş ilçelerini ziyaret etti. Beydağ'da muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Nihat Zeybekci, geçtiği köy yollarındaki çukurları işaret ederek 6 ay içinde İzmir'in hiçbir yerinde, en uzak köyün yolunda dahi çukur kalmayacağını söyledi.

​​‘MEDENİ İHTİYAÇLAR ŞEHRİN HER KÖŞESİNE ULAŞACAK'

Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olan ve en çok şikayet edilen içme suyu hatları, kanalizasyon, kilit taşları gibi tüm ihtiyaçları kısa sürede karşılayacaklarını bildiren Zeybekci, "Medeni ihtiyaçlar şehrin her köşesine ulaşacak" dedi.

Menderes Havzası'nın tarım, süt ve süt ürünleri, hayvancılık, süs bitkileri konularında önemli bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:

"Şehrin her köşesini kooperatiflerle birlikte tarayarak avantajlı ürünleri ortaya çıkaracağız, markalarını oluşturmalarını sağlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kuracağımız şirket, süt ve süt ürünleri, hayvancılık, fidecilik süs bitkisi yetiştiriciliği konusunda üreticiye, besiciye önemli katkılar sağlayacak.

‘GERÇEKLEŞTİRİLECEK YATIRIMLARLA BÖLGEMİZ TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GELECEK'

© AA / Mahmut Serdar Alakuş Nihat Zeybekci: İzmir, Türkiye’nin en değerli varlığı

Kâr amacı gütmeden çalışacak şirket, gerek alım, gerek soğuk zincirde depolama, paketleme, pazarlama ne gerekiyorsa hepsini yapacak, fiyatların aşağı gitmesini engelleyecek. Ayrıca ihtiyaç duyulan malzemeleri peşin alıp vadeli vererek çiftçiyi, üreticiyi destekleyecek. Bölgenin ürünleri Türkiye'de, hatta dünya pazarında bilinen markalar haline gelecek. Tüm bunları yaparken bölgenin doğal yapısını korumayı gözeteceğiz. Gerçekleştirilecek yatırımlarla bölgemiz Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelecek. Bu çalışmaları sembolik değil, tüm İzmir'deki üreticiye yönelik yapacağız. Bölgenin ihtiyacı olan hayvan pazarlarını da oluşturacağız.

'NÖBETÇİ, GEZİCİ VETERİNER HİZMETİYLE HAYVAN HASTALIKLARINI AŞAĞIYA ÇEKECEĞİZ'



Bölgede hayata geçireceğimiz nöbetçi, gezici veteriner hizmetine vatandaşlarımız bir telefonla ulaşacak ve bu sayede hızlı müdahaleyle yüksek orandaki buzağı ölümlerini, hayvan hastalıklarını aşağıya çekeceğiz."

‘BAŞKANLIK HARAM OLSUN'

Gönül belediyeciliği yapacaklarını dile getiren Zeybekci, yaşlı, engelli, muhtaç kişilerin ihtiyaç duyduğu bakımlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceğini söyledi.

"Yardıma muhtaç kardeşim, bir engellim, yaşlım bakıma kavuşmazsa o belediye başkanlığı bize haram olsun" ifadesini kullanan Zeybekci, projesine ilişkin şu bilgileri aktardı:

‘O ZAMAN ‘ALLAH SENDEN RAZI OLSUN' DUASINI ALIRSIN'

© AA / Metin Aktas Zeybekci: Maalesef CHP'nin marjinallere doğru kaydığını görüyoruz

"Belediyeye özel tasarımlı, asansörlü araçlar kazandıracağız, bunlar vatandaşımızın evine gidecek evlerinin temizliğini, bakımını, gerekiyorsa muhtaç kişinin bakımını, tıbbi anlamda desteğini verecek. İlacı alınması gerekiyorsa ilacını alacak, gerekiyorsa hastaneye götürecek. Bu vatandaşlarımızın tamamı kayıt altında olacak. Ancak bunu tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırırsan gönül belediyeciliği, sosyal belediyecilik yapmış olursun. Gönüllere girersin, o zaman ‘Allah senden razı olsun' duasını alırsın."

‘BİRBİRLERİNİN TERSİNİ SÖYLÜYORLAR'

Zeybekci, İzmir'in sorunları birikmişken bunların konuşulamadığına dikkati çekerek "Problemler konuşulmamış, bahaneler konuşulmuş. Dertlerin üzeri ideolojik bir perdeyle örtülmüş. Şimdi yeniden aynı yerlere götürecekler meseleyi çünkü söyleyecek bir şeyleri yok. Dikkat ettiyseniz şimdi birbirlerinin tersini söylüyorlar; biri kokuyor, öteki kokmuyor diyor. Biri şehirde bu var diyor diğeri hayır diyor" ifadesini kullandı.

‘İZMİR'DE DE BİR HİZMET SEFERBERLİĞİYLE BU SORUNLARI GÜNDEMDEN KALDIRACAĞIZ'

Kiraz'ın Umurlu mahallesinde vatandaşlarla buluşan Zeybekci, İzmir'in kaybettiği yıllarını 5 yılda kazandırma hedefiyle yola çıktıklarını ifade ederek, "İzmir tıbbi atıklarını Manisa'ya gönderiyor, yağmur suları kanalizasyona aktarıldığından fazla yağışta tüm sistem arıtılmadan denize boşaltılıyor, Trafik, alt yapı, üst yapı problemleri ortada. İzmir'de de bir hizmet seferberliğiyle bu sorunları gündemden kaldıracağız. Bölgemizin içme suyu problemini, kanalizasyon sorununu çözeceğiz" dedi.

Bozdağ, Gölcük ve Birgi'yi ziyaret eden Zeybekci, kayak tesislerinin faaliyete geçirilmesi ve bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini, bu konuya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.