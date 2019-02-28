Erdoğan: Kürdistan Kuzey Irak'ta, çok seviyorlarsa oraya gitsinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda halka hitap ediyor. Erdoğan, "Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak'ta, çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak'ta. Çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Doğu Anadolu var, Güney Doğu Anadolu var, Karadeniz var, Ege var, Marmara var. Ama benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok.

— Bay Kemal, "Ankara'da, İstanbul'da belediyeleri alırsak suyu ucuzlatacağız" diyor. Bay Kemal; İzmir sendeydi, İzmir'de, Muğla'da suyu ucuzlattın mı? Sen İzmir'e su veremiyordun, kimi aldatıyorsun? Akşam yalan, sabah iftira, hayatı bu. SSK genel müdürü iken bunlar ölüleri bile rehin aldılar.

— Bay Kemal, sen darbecisin, darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de bu var.

Ayrıntılar geliyor.