Koçulu cinayetinin faili CHP adaylığından çekildi

İYİ Parti kontenjanından CHP Kartal belediye meclis üyesi adayı olan Mustafa Yenişeker, tepkilerin ardından adaylıktan çekildi.

Erzurum'da 19 Haziran 1980'de solcu müteahhit Mithat Koçulu'yu eski MHP Milletvekili Atilla Kaya ile birlikte bıçaklayarak öldüren Mustafa Yenişeker'in İYİ Parti kontenjanından CHP Kartal belediye meclis üyesi adayı olması tepkileri de beraberinde getirdi.

Artı Gerçek'ten Fırat Yeşilçınar'a konuşan CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Yenişeker'in tepkilerin ardından bu sabah belediye meclis adaylığından çekildiğini açıkladı.

Yenişeker, "Biz o davayı gömdük. O defteri kapattık, yeniden açılmasının kimseye faydası yok" demişti.

Yenişeker, eski MHP milletvekili Atilla Kaya ile birlikte 1980 yılında solcu müteahhit Koçulu'yu Erzurum'da bıçaklayarak öldürmüştü. Kaya ile Yenişehir, 1985'te idam cezasına çarptırılmış, çıkarılan afla serbest kalmıştı.