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01:35 01 Mart 2019
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    Suriyeliler bayram için ülkelerine gitmeye başladı

    'Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı 313 bini aştı'

    © AA /
    Türkiye
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    Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde 313 bin 213 Suriyelinin ülkesine gönüllü dönüş yaptığını bildirdi.

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Bursa'da Suriyeliler tarafından bugüne kadar 400'ü aşkın fabrika kurulduğunu bildirdi.
    © AA / Gökçe Küçük
    'Bursa'da Suriyeliler 400'ü aşkın fabrika kurdu'
    Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Şanlıurfa İl Müdürlüğünce organize edilen "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 11'incisi Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

    Bir otelde düzenlenen yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilerin aktarıldığı "Uyum Buluşmaları-11" programında konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye'de 192 farklı milletten 4,7 milyon yabancının bulunduğunu belirterek, bunların 3,6'sının Suriyeli olduğunu aktardı.

    Ok, Şanlıurfa'da binlerce Suriyeliyelinin en güzel şekilde ağırlandığını belirterek, ev sahipliğinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

    Gökçe ok, Suriyelilere "Birlikte ortak yaşarken aynı dili konuşabilmek, bir anlamda Türkçeyi zenginleştirmek adına Türkçe konuşmaya yaş farkı gözetmeksizin sizler de gayret gösterin. Türkçe'yi öğrenmenizi istiyoruz ve bekliyoruz. En kısa sürede topraklarınız huzura kavuştuğu takdirde elbette ki gönül rızasıyla oraya dönmenizi isteriz. Ama 2011 yılından beri olduğu gibi bundan sonra da bizimle birlikte olacak arkadaşlarımıza devlet maddi ve manevi şefkat eli uzatmaya devam edecektir" diye seslendi.

    'SURİYELİLERE GÜVENLİ ALAN OLUŞTURULDU'

    Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ise insanlık tarihinin başlangıcın başından beri göç olgusunun var olduğuna, son yüzyılda ise tüm insanlığı etkileyen bir hal aldığına dikkati çekti.

    Her göçün bir hikayesi olduğunu, Suriyelilerin de ülkelerindeki iç savaş nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını anlatan Kadıoğlu, şöyle konuştu:

    Suriyeli
    © Fotoğraf : DHA
    ‘Sınır kentlerindeki Türklerin yüzde 77’si Suriyelileri istemiyor’
    "Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle milyonlarca insan evlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kalmıştır. Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza mücadele ettiğimiz, Osmanlı İmparatorluğu zamanında aynı kültürü, tarihi, dini paylaştığımız sizlere karşı yürüttüğümüz hizmetler, insani ve dini sorumluluğumuz olduğu kadar aynı zamanda tarihsel sorumluğumuzun gereğidir. Halihazırda Suriye'den ülkemize gelenlerin yüzde 62'si bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun hamisi altında olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde deklare edilen Misakımilli sınırları içerisinden gelmiştir. Suriyelilerin güvenlik ve can meselesi, Türkiye'nin de güvenlik ve bütünlük meselesidir. Güvenlik güçlerimiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını gerçekleştirerek ülkesine dönmek isteyenlere güvenli alan oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de gerçekleştirdiği huzur ve güvenli bölge operasyonları sonrasında günümüze kadar toplam 313 bin 213 Suriyeli ülkesine gönüllü dönüş yapmıştır".

    Vali Yardımcısı Ali Yılmaz ise göç olgusunun uluslararası düzeyde tüm dünyayı ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti.

    Şanlıurfa'da 500 bin civarında Suriyelinin bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Suriyelileri, kardeş, misafir olarak görüyoruz. Suriyelilerin haklarını iyi bilmelerini, takip etmelerini istiyoruz ama yükümlülüklerine de son derece hassas bir şekilde uymalarını bekliyoruz. Ev sahibi olarak bu Türkiye'nin en doğal hakkı" diye konuştu.

    Etiketler:
    Göçmen, Urfa, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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