Hıncal Uluç: Millet İttifakı Beşiktaş'ta cart diye paramparça oldu

Sabah yazarı Hıncal Uluç, “Millet, Beşiktaş’ta bölündü!” başlıklı köşe yazısında “CHP adını bu ilçede kimsenin bilmediği adayı nerden buldu” eleştirisinde bulunarak, “Amma velakin Beşiktaş'ta CHP'ye en büyük rakip kendi içinden, yani Millet İttifakı'ndan geliyor. Millet İttifakı Beşiktaş'ta cart diye paramparça oldu” ifadelerini kullandı.

Uluç’un köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"‘Üstad Merhaba' diye başlıyordu bir hukuk bürosu kurucu ortağı Volkan Hidayetoğlu adlı okurumuz..

Az ve öz yazmıştı.

‘Doğma büyüme Ulus/ Beşiktaşlı bir kardeşiniz olarak küçük bir bilgi paylaşayım..

Beşiktaş CHP adayı, Erdoğan Toprak'ın muhasebecisidir, oradan ilerleyince bulmaca çözülür.'

‘Beşiktaş Belediye Başkan Adayı nasıl olmalıdır' diye durmadan yazıyorum, 40 yıllık Beşiktaşlı olarak ve soruyorum ya "CHP adını bu ilçede kimsenin bilmediği adayı nerden buldu' diye..

Ona cevap yazmış, Hidayetoğlu..

O kadar da değil.. Bizim salı toplantısında ‘Erdoğan Toprak'ın akrabası ondan' demişlerdi.

Beşiktaş CHP'nin "Ceketimi assam kazanırım" dediği ilçelerden biri İstanbul'da. Geçen seçimde buralara Mustafa Sarıgül ceketini asmıştı. Kılıçdaroğlu aynen teslim olmuştu Sarıgül'e..

Rezilliği gördük. Bu defa, Sarıgül'ün o yıllarda CHP içindeki baş düşmanı Erdoğan Toprak sazı almış eline demek.. Kılıçdaroğlu'nun kafasında bin tilki dolaşıyor ya.. Vardır elbet bir sebebi..

Amma velakin Beşiktaş'ta CHP'ye en büyük rakip kendi içinden, yani Millet İttifakı'ndan geliyor.

Millet İttifakı Beşiktaş'ta cart diye paramparça oldu.

© AA / Onur Çoban Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar CHP'den istifa etti

Çünkü, İyi Parti'nin Beşiktaş adayı Affan Keçeci..

Affan'ı ben Süleyman Ağabeyimin (Seba) Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Beltaş Başkanlığı'ndan ve Beşiktaş Ekipler Amirliği döneminden iyi tanırım. Gerek semt, gerek kulüp olarak, sapına kadar Beşiktaşlıdır. 37 yıl kamuda ve özelde hep Beşiktaş'a hizmet etmiştir.

‘Karımı, Dikilitaş Yokuşu'ndan inerken tanıdım. Üç çocuğımuz da Beşiktaş'ta doğdu.. Beşiktaş'ta okudu. Beşiktaş'ta büyüdü' der hep iftiharla.

Şimdi oyunu Millet İttifakı'na verecek Beşiktaşlı adını bile bilmediği ithal malı CHP'liye mi, yoksa yolda karşılaşsa, selamlaşıp, merhabalaşacağı, hemşehrisi İyi Partili Affan'a mı verir, sizce?"