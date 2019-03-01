Türkiye'ye ait TIR'lar 8 yıl sonra Suriye’ye geçecek

Suriye'de devam eden çatışmalar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle 8 yıl önce Türkiye plakalı TIR'lara getirilen Suriye'ye yük taşıma yasağı kaldırıldı.

Taşımacılık sadece Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine yapılacak. Firma sahipleri isterlerse gümrük kapısında eskiden olduğu gibi Suriye plakalı TIR'lara yüklerini aktarabilecek. İsteyen firma da yükleri direkt Azez ilçesine götürebilecek.

Öte yandan yetkililer, geçiş yapacak araçların akaryakıtları hususunda Suriye'de herhangi bir standart muafiyeti olmadığından orijinal depo çıkışların, ikinci depo ile akaryakıt taşınmasına izin verilmeyeceği bildirdi.