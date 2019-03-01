ABD yönetiminin Patriot satmak için son teklifini Ankara reddetti

Bloomberg'e konuşan iki üst düzey Türk yetkili, Washington'ın Rusya'yla S-400 anlaşmasından vazgeçilmesi karşılığı 2019 yılı sonuna kadar bir Patriot teslim etme teklifinin Ankara tarafından reddedildiğini söyledi.

ABD yönetiminin 15 Şubat öncesi teklif getirdiğini ve daha sonra çabuk teslimat karşılığında milyarlarca dolarlık hava savunma sisteminin fiyatını yukarı çektiğini aktaran Bloomberg, üstüne üstlük teklifin, Ankara'nın temel taleplerinden kredi alma anlaşması ve teknoloji paylaşma antlaşmasını içermediğini belirtti.

Türk yetkililere dayandırılan haberde, Ankara'nın bu teklifi kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine pazarlıkların durduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili ABD'li yetkililerden görüş alamadığını belirten Bloomberg, Türkiye'ye Patriot satışına yıllardır ayak direyen ABD Dışişleri'nin aralık ayında ise Kongre'ye satışın yapılması yönünde tavsiyede bulunduğunu aktardı.

"Bu Ankara'nın NATO teknolojisinin sızmasına yol açabilecek şekilde Rusya'dan S-400 almak için yaptığı anlaşmayı durdurmaya yönelik bir gambitti" değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan Türkiye'nin Rusya'dan ilk S-400 teslimatını temmuz ayında beklediğini, Rusya'nın anlaşma kapsamında ortak üretim ve teknoloji transferi vaat ettiğini belirten Bloomberg, Ankara'nın bunları alma kararlılığı karşısında ABD'de Türkiye ile birlikte üretilen F-35'lerin Ankara'ya teslimatının durdurulması taleplerinin yükseldiğini kaydetti.

Trump yönetiminin Rusya'dan füze alması halinde Türkiye'ye daha fazla yaptırım ugulama tehdidinin masada olduğuna da dikkat çekti.

Washington ile Ankara arasında PYD/YPG'ye Anerikan desteğinden Fetthullah Gülen'in iadesine uzanan çeşitli sorunlar devam ediyor.