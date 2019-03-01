Çavuşoğlu: Patriotlar için müzakereler başladı

© REUTERS / Franciszek Mazur/Agencja Gazeta ABD yönetiminin Patriot satmak için son teklifini Ankara reddetti

Eskişehir'in yerel televizyonu Kanal 26'da programa katılan Çavuşoğlu, Rusya ile S-400 anlaşması ve ABD'den Patriot alımı ihtimaline ilişkin, S-400'ün alımının iptal edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

"S-400'lerle ilgili müzakereler bitti, anlaşma imzalandı. Şimdi bu yılın sonuna doğru sonbaharda teslim edilecek. Biz Patriot alamadığımız için S-400'ü aldık" diyen Dışişleri Bakanı şunları söyledi:

"Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı… Batılılardan, müttefiklerimizden alamadığımız için S-400 aldık… Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor. Şimdi Amerika bunu söylüyor ama bizim için önemli şeyler var. Birincisi fiyat. İkincisi teslim süresi. Üçüncüsü ileride ortak üretim ya da teknoloji transferi olacak mı, olmayacak mı? Teslim süresiyle ilgili itirazımıza, özellikle bir sistem için Amerika, şu anda bir tane sistemi daha önce verebileceklerini söyledi. Bu iyi."

Patriotların alınabilmesi için söz konusu pazarlık ve müzakerelerde bir noktada buluşulması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları vurguladı:

"Ben satmak istiyorum ama benim şartlarımda satacağım' olmaz. Bu tür sistemlerin bir değeri vardır. Türkiye'nin de burada şartları vardır. Sadece Amerika'nın şart koşması önemli değil."

"İkincisi ve en önemlisi Amerika'nın kendi kongresinden onay çıkarması gerekiyor. Bunun da garantisini vermesi lazım. Bugüne kadar bazı basit silahları bile almakta zorlandık Amerika'dan.

"Patriot konusunda, diğer konularda her ülkeyle oturur müzakere ederiz. Anlaşabilirsek, çıkarımıza uygun olursa alırız. Anlaşamazsak da başka seçenekler her zaman vardı. Bu dünyanın sonu da değildir. Biz de savunma sanayinde artık birçok ürünü ihraç ediyoruz. Bazı ülkelerle ya da şirketler kendi aralarında anlaşıyor. Bazen de olmuyor. Müzakerelerden sonra belli olacak. Hiçbir zaman dünyanın sonu değildir. Her zaman seçenekler vardır."