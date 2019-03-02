Yıldırım: Daha büyük bir sürprizim var, İstanbul'da hayallerin ötesinde bir şey düşünüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Hayallerinizi yıkmayacağım, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için çalışacağım. Daha büyük bir sürprizim var, onu bugün söylemeyeceğim. İstanbul'da hayallerin ötesinde bir şey düşünüyorum" dedi.

Binali Yıldırım, Bahçeşehir Üniversitesinde düzenlenen programda 20 farklı üniversiteden gençlerle bir araya geldi, onların sorularını yanıtladı. Yıldırım, "Şehrin her ilçesini farklı bir kimlik ve temayla tanıtmak istiyoruz. Fatih'te Suriçi'ni 'Kadim İstanbul' olarak tekrar düzenlemek istiyoruz. Burada sonradan gelen ruhsuz yapıları ortadan kaldırıp, ağırlıklı olarak burayı 'Kadim İstanbul' olarak yerli, yabancı bütün ziyaretçilere açmak istiyoruz. Bir ilçeyi sağlıkta, bir ilçeyi bilişimde, bir ilçeyi deniz turizminde ön plana çıkarmak istiyoruz. Bunun gibi birkaç ilçeye belirli temalar vererek, geliştirmek istiyoruz. Estetiği olmayan yapılaşmalar belirli bölgelerde oldu. Bundan hepimiz şikayetçiyiz. İstanbul'u yatay mimariyi, yeşil yapılaşma belgesini gözetecek bir şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un ciddi anlamda imar problemi olduğuna işaret eden Yıldırım, "Yapıların yüzde 40'tan fazlasında imara aykırılık var, imarsız. Bunları çözmek için İmar Barışı yaptık. İkinci adımda da buradaki değişimi ve dönüşümü gerçekleştireceğiz. Böylece deprem hazırlığını da aynı zamanda yapmış olacağız. Bu yılların bize getirdiği bir şey. 70'li yıllarda bu şehrin nüfusu 1 milyondu, şimdi 15 milyon. Türkiye'nin yüzde 20 nüfusunu Türkiye'nin yüzölçümünün binde 7'sine yerleştirmek zorundasınız. Bu yerleşim, bu kadar kısa sürede şehrin büyümesi bazı düzensizlikleri de beraberinde getiriyor. Bugün yaşadığımız trafik, altyapı, otopark ve yeşil alan sorunlarının arkasında da bu var" değerlendirmesini yaptı.

'BAZI İLÇELERDE BİR METREKARE BİLE BOŞ ALAN YOK'

Depreme hazırlık için birtakım çalışmaların yapıldığını fakat bunların yetersiz olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: "Şu anda İstanbul'da 2 bin hektar deprem toplanma alanı var. Bu, ihtiyacın yarısı kadar. 2 bin hektar alanın daha deprem toplanma için hazırlanması gerekiyor. Bazı ilçelerde bir metrekare bile boş alan yok. Bu ilçeler de deprem riskine en fazla açık ilçeler. 2 bin hektar yani 20 kilometrekarelik boş alana ihtiyaç var. Bu alan Şişli'nin 2 katı. Bunun için projelerimiz var. İstanbul'un doğudan batıya 20 deresi var. Bunları gün ışığına çıkarmak istiyoruz. Bunu yapmak suretiyle hem bu toplanma alanlarını oluşturacağız, 50 milyon metrekare alan kazanacağız hem İstanbul'un yeşiliyle mavisini buluşturacağız. Silivri Deresi'nden başlayıp Pendik Deresi'ne kadar aradaki bütün dereleri sahilden kuzeye doğru bir koridor oluşturmak suretiyle, yanlarında yürüme yolları, yeşil alanlar, bisiklet yolları, bu şekilde tanzim edeceğiz. Bu, deprem toplanma yerlerine de katkı sağlayacak."

Binali Yıldırım, İstanbul'da acil dönüşüm yapılması gereken 30 bin müstakil yapının olduğunu, dönüşümde bunlara öncelik vereceklerini vurguladı.

'AKAN BİR TRAFİK VADEDİYORUM'

Trafik sorununa ilişkin çözümleri sorulan Yıldırım, "Ben eğer size 'trafik sorununu yüzde yüz çözeceğim' dersem bana inanmayın. Ben akan bir trafik vadediyorum. Bunu toplu taşımanın, özellikle raylı sistemin payını artırarak yapacağım. Şu an yüzde 18, bunu 5 yılda yüzde 48'e çıkaracağız. Metro uzunluğunu 170 kilometreden 518'e çıkaracağım, yüzde 30 karayolunun yükünün azalacağı anlamına geliyor. 5 yıl sonra toplu ulaşımda hedefimiz, evinizden çıktıktan 10 dakika yürüme ya da 750 metre her yöne gittiğinizde bir metro istasyonuna rastlayacaksınız." dedi.

Binali Yıldırım, metro dışında tünel projeleri olduğuna da işaret ederek, "92 kilometre yeni tünel yapılacak. Bir tanesi buradan Yavuz Sultan Selim'e, sahilden kuzeye doğru bir tünel olacak. Bir de doğu-batı istikametinde Mahmutbey'den buraya kadar 2 yolun arasında TEM ile D-100 veya E-5 arasında boydan boya bir tünel olacak. Üzerinde de bir tane yine iki yol arasında yeni bir otoyol olacak." diye konuştu.

'TRAFİĞİN DÜĞÜMLENDİĞİ 240 NOKTA TESPİT ETTİK'

Trafiğin düğümlendiği 240 nokta tespit ettiklerini, bunlarla ilgili fiziki iyileştirme yapacaklarını dile getirerek, "Sokakların yüzde 40'ı park olarak kullanılıyor. Trafiği tıkayan en önemli konulardan biri de bu. Türkiye'de kişi başına düşen araç sayısı 1,67, İstanbul'da 3,6. Dolayısıyla ciddi anlamda otopark ihtiyacı var. Uygun alanlara otopark yapacağız. İstanbul genelinde 244 bin kapasite öngörüyoruz. Hala 750 bin açığımız var. Şu andaki trafik yoğunluğu yüzde 58 ila 60 arasında değişiyor. Bu projeler yapılınca yüzde 18'e düşecek. Trafikte geçirdiğimiz süre 50 dakikadan 32 dakikaya inecek" ifadelerini kullandı.

"Metronun metrobüs gibi 24 saat çalışması planı var mı? soruna Yıldırım, "Bunun çalışmasını yaptırdık. Çok sınırlı çalışabilir. Ancak metroların gece bakımları yapılıyor. Dolayısıyla bakım için ara vermeye ihtiyaç var. Metro daha büyük sayıda taşıma yaptığı için böyle bir talep de yok." yanıtını verdi.

'HER ŞEYDEN ÖNCE İSTANBULLULARA KARŞI ÇOK DÜRÜST OLACAĞIM'

Binali Yıldırım, "İstanbullular destek verir, ikna olur, bizi belediye başkanı olarak seçerse, her şeyden önce İstanbullular'a karşı çok dürüst olacağımı bilmenizi istiyorum. Hayallerinizi yıkmayacağım, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için çalışacağım. Daha büyük bir sürprizim var, onu bugün söylemeyeceğim. İstanbul'da hayallerin ötesinde bir şey düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

ERDOĞAN'I ARADI

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Gençlere "Cumhurbaşkanımıza selam göndermek ister misiniz? Şansımızı deneyelim, arayalım mı?" diye soran Yıldırım, "Evet" yanıtı alınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan'ın telefona cevap vermesi, öğrenciler tarafından alkışla karşılandı. Yıldırım'ın, Bahçeşehir Üniversitesinde 20 farklı üniversiteden gençlerle sohbet ettiğini belirterek gençlerin selamlarını iletmesi üzerine Erdoğan, "Çok çok selamlar söyleyin. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum." dedi.

Öğrencilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ardahan, oradan Artvin'e geçtim. Maalesef helikopter olmayınca tabi karadan Artvin'e geldik. Şimdi Artvin'den Rize'ye helikopterle geçiyoruz. Ardahan'da hava durumu, kar, tipi acayipti. Artvin'e geldik, hava çok güzel. İnşallah daha iyi olacak. Gençlerin özel desteğini bekliyoruz. Gençlerle omuz omuza bu yolda yürüyeceğiz. Seçilme yaşını 18'e indirerek, seçme ve seçilme yaşını 18 yaptık. Gencimize güvendiğimiz için gençliğimizle genç bir cumhuriyeti devam ettirmek için bu adımları attık ve omuz omuza geleceğe yürüyelim istiyoruz." diye konuştu.