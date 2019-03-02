Çavuşoğlu: 17 ülkeyle müzakereler devam ediyor

© Sputnik / Stringer Ukrayna: Türkiye ile serbest ticaret bölgesine yönelik müzakereleri bu yıl tamamlamalıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, serbest ticaret anlaşması için 17 ülkeyle müzakere halinde olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün 20 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var ama 17 ülkeyle de müzakere ediyoruz. Yani Ekvador'dan tutun da Ukrayna'dan Japonya'ya, Tayland'a, Endonezya'ya kadar birçok ülkeyle çok sıkı müzakereler yapıyoruz. Ukrayna ile önümüzdeki günlerde imzalama imkanımız var, sona geldik. Japonya ile inşallah haziran ayında imzalayacağız."