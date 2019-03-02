HDP'li yönetici: Seçmenimiz stratejimize uyacak, İstanbul ve Kadıköy'de CHP'ye oy verecektir

HDP Kadıköy İlçe Seçim İşleri Sorumlusu Fırat Baltaş, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Baltaş, "Seçmenimiz bizim genel stratejimize uyacak, CHP'ye oy verecektir Kadıköy'de. Benim izlenimim İBB ve Kadıköy'de daha çok CHP'ye oy verileceği yönünde" dedi.

HDP Kadıköy İlçe Seçim İşleri Sorumlusu Fırat Baltaş, Aydınlık'tan Ercan Küçük'e konuştu.

© REUTERS / Murad Sezer HDP İstanbul’un 15 ilçesinde aday çıkarıyor

"CHP Kadıköy'de baskın ve her halükarda seçimi kazanan bir parti. Kadıköy'de bir iddiamız yok. Çok keskin bir oy düşüşümüz olabilir" diyen Küçük, şöyle devam etti:

"O yüzden Kadıköy'de seçime girmeme kararı aldık. Belediye meclis üyeliğinde de kimseyi çıkartamayız diyerek aday göstermedik. Bizim genel bir stratejimiz var; Kürdistan'da kayyumları almak, batı illerinde de AKP-MHP faşist blokunu geriletmek. Seçmenlerimizi bu yönde yönlendiriyoruz. Direkt bir partiyi işaret etmiyoruz. Seçmenimiz bizim genel stratejimize uyacak, CHP'ye oy verecektir Kadıköy'de. Benim izlenimim İBB ve Kadıköy'de de daha çok CHP'ye oy verileceği yönünde. Bir kısım seçmenimiz CHP ile gönül bağı olan, bize de oy veren bir kitle."