HDP'li yönetici: Seçmenimiz stratejimize uyacak, İstanbul ve Kadıköy'de CHP'ye oy verecektir

HDP Kadıköy İlçe Seçim İşleri Sorumlusu Fırat Baltaş, Aydınlık'tan Ercan Küçük'e konuştu.
"O yüzden Kadıköy'de seçime girmeme kararı aldık. Belediye meclis üyeliğinde de kimseyi çıkartamayız diyerek aday göstermedik. Bizim genel bir stratejimiz var; Kürdistan'da kayyumları almak, batı illerinde de AKP-MHP faşist blokunu geriletmek. Seçmenlerimizi bu yönde yönlendiriyoruz. Direkt bir partiyi işaret etmiyoruz. Seçmenimiz bizim genel stratejimize uyacak, CHP'ye oy verecektir Kadıköy'de. Benim izlenimim İBB ve Kadıköy'de de daha çok CHP'ye oy verileceği yönünde. Bir kısım seçmenimiz CHP ile gönül bağı olan, bize de oy veren bir kitle."
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